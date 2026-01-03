ΠΑΟΚ: Ματαιώθηκε η πτήση λόγω των ισχυρών ανέμων και θα διανυκτερεύσει στη Μύκονο η αποστολή της ομάδας μπάσκετ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από την Μύκονο και δεν μπόρεσε να φύγει από το «Νησί των Ανέμων»

Απρόοπτο για την αποστολή της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έπαιξε το απόγευμα του Σαββάτου στη Μύκονο κόντρα στην τοπική ομάδα για την Basket League και μετά από παράταση ηττήθηκε 101-94. 

Η Μύκονος σταμάτησε το σερί του ΠΑΟΚ και ο αέρας της Μυκόνου τον καθήλωσε στο νησί. 

Η αποστολή της ομάδας δεν μπόρεσε να πάρει τον δρόμο της επιστροφής για την Θεσσαλονίκη αφού η πτήση ματαιώθηκε και έτσι θα διανυκτερεύσει στο «Νησί των Ανέμων». 

Επόμενη υποχρέωση για τον Δικέφαλο του Βορρά το εκτός έδρας ματς κόντρα στη Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup στις 13/1. 

 

