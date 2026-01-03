Την είδε Batman ο Λεσόρ

Εκτός από τις αθλητικές του επιτυχίες και το νέο μεγάλο συμβόλαιο που του εξασφάλισε η ομάδα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη και τον κράτησε εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα, ο Γάλλος άσος έκανε μια από τις πιο εντυπωσιακές αγορές της καριέρας του. Αυτή την περίοδο, ενώ βρίσκεται στην Ελλάδα και συνεχίζει την αποθεραπεία του με στόχο την επιστροφή στη δράση μέσα στους επόμενους μήνες, αποφάσισε να προσφέρει στον εαυτό του ένα μοναδικό αυτοκίνητο που είχε στο μυαλό του εδώ και καιρό — ένα όχημα που θυμίζει έντονα το διάσημο Batmobile από τον κόσμο των κόμικ και του κινηματογράφου, όπως εμφανίζεται σε πρόσφατα βίντεο και εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media και ανέβηκαν από συνεργείο αυτοκινήτων εξειδικευμένο στις μετατροπές υψηλής ποιότητας.

Το όχημα που παρήγγειλε ο Λεσόρ δεν είναι κάποιο απλό σπορ αυτοκίνητο, ούτε ένα τυπικό supercar, αλλά μια ειδική παραγγελία βασισμένη σε μια Corvette, την οποία ένα εξωτερικό συνεργείο με μεγάλη εμπειρία σε εξωτικές μετατροπές ανέλαβε να «μεταμορφώσει» σε αυτό που πολλοί ονειρεύονται αλλά ελάχιστοι αποκτούν. Το αποτέλεσμα που έφτασε στην Ελλάδα προκαλεί έντονη περιέργεια σε όσους το βλέπουν, όχι μόνο γιατί θυμίζει το θρυλικό όχημα του Batman, αλλά και γιατί η εμφάνιση και το στυλ του αναδεικνύουν μια πολύ προσωπική επιλογή του Λεσόρ για κάτι ξεχωριστό που συνδέει την αδυναμία του στα αυτοκίνητα με μια νότα φαντασίας και συλλεκτικής αξίας.