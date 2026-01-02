Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Νέα δεδομένα στην υπόθεση ΤαΪρίκ Τζόουνς: Μετά τον Ολυμπιακό και η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κόλπο για την απόκτησή του
Οι Ισραηλινοί αναφέρουν ότι η Μακάμπι είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον παίκτη της Παρτίζαν
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει αποτελέσει αναμφίβολα τον παίκτη που ταράζει τα... νερά της EuroLeague με φόντο το μέλλον του και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ο Ολυμπιακός ήταν ο πιο ισχυρός... μνηστήρας για την απόκτηση του Αμερικανού ψηλού, όμως όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, η κατάσταση συναντούσε εμπόδιο με την εμπλοκή της Ντουμπάι BC στην υπόθεση με κίνητρο το οικονομικό όφελος από την πλευρά του ατζέντη του παίκτη και του προέδρου της Παρτίζαν που ζήτησε buy out.
Οι εξελίξεις τρέχουν γύρω από το όνομά του, ωστόσο, καθώς όπως μεταδίδει ο Ισραηλινός ρεπόρτερ Έλι Σαχάρ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον παίκτη εν αναμονή των εξελίξεων με στόχο η μεταγραφή να ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της περιόδου μεταγραφών της EuroLeague στις 5 Ιανουαρίου.
Ο Τζόουνς, που αποτέλεσε επιλογή του Οντέτ Κάτας και στο παρελθόν για αντικατάσταση του Τζος Νίμπο, ενδιαφέρει επίσης τον Ολυμπιακό και την Ντουμπάι όπως αναφέραμε με τους Ισραηλινούς να έχουν μπει δυνατά στην... κούρσα.
Στη φετινή σεζόν με την Παρτιζάν, ο Τζόουνς έχει κατά μέσο όρο 10,6 πόντους με 67% στα δίποντα και 64,6% στις βολές, προσθέτοντας 6,1 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ ανά παιχνίδι.
