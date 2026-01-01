Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού χώρισε την Miss Νιγηρία 2013 για την Miss 2014
Ο πρώην ποδοσφαιριστής είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στο ποδόσφαιρο της Νιγηρίας τις τελευταίες δεκαετίες, με σπουδαία καριέρα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην εθνική ομάδα της χώρας του.
Ο Εμάνουελ Εμενίκε πρώην διεθνής επιθετικός γεννήθηκε στις 10 Μαΐου 1987 στην Οτουότσα της Νιγηρίας και ξεχώρισε για την ικανότητά του να σκοράρει, την ταχύτητα και την παρουσία του στην αντίπαλη περιοχή, φτάνοντας να αγωνίζεται σε ομάδες όπως η Φενέρμπαχτσε, η Σπαρτάκ Μόσχας και ο Ολυμπιακός. Με τη φανέλα της εθνικής Νιγηρίας, ήταν σημαντικός συντελεστής στην κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2013, όπου αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.
Αν και η ποδοσφαιρική του πορεία ολοκληρώθηκε σχετικά νωρίς, το όνομα του Εμάνουελ Εμενίκε συνέχισε να απασχολεί έντονα τη δημόσια συζήτηση, αυτή τη φορά μακριά από τα γήπεδα. Ο άλλοτε δεινός σκόρερ, που άφησε το αποτύπωμά του και στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τη φανέλα του Ολυμπιακού, βρέθηκε αρκετές φορές στο επίκεντρο όχι για τα γκολ του, αλλά για τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή, οι οποίες συζητήθηκαν όσο λίγες στον κόσμο του αφρικανικού – και όχι μόνο – lifestyle.
