Τα ζευγάρια των «16» του Κόπα Άφρικα και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό
Το πιο «δυνατό» ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στη Νότια Αφρική και το Καμερούν, ενώ το Μαρόκο που διοργανώνει την τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής θα αντιμετωπίσει την Τανζανία
Η ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στον Ε' και ΣΤ' όμιλο του Κόπα Άφρικα, οριστικοποίησε την είσοδο (και) του Σουδάν στη φάση των «16», ενώ «κλείδωσε» και τα 8 ζευγάρια της πρώτης σειράς των νοκ-άουτ, αλλά και τις διασταυρώσεις ως τον τελικό.
Αναλυτικά τα 8 ζευγάρια στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:
1.Σενεγάλη – Σουδάν 18:00
2.Μάλι – Τυνησία 21:00
04/01/2026
3.Μαρόκο – Τανζανία 18:00
4.Νότια Αφρική – Καμερούν 21:00
05/01/2026
5.Αίγυπτος – Μπενίν 18:00
6.Νιγηρία – Μοζαμβίκη 21:00
06/01/2026
7.Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 18:00
8.Ακτή Ελεφαντ. – Μπουρκίνα Φάσο 21:00
Προημιτελικοί09/01/2026
Α.Νικητής 2 – Νικητής 1 18:00
Β.Νικητής 4 – Νικητής 3 21:00
10/01/2026
Γ.Νικητής 7 – Νικητής 6 18:00
Δ.Νικητής 5 – Νικητής 8 21:00
14/01/2026
Ημιτελικοί
α.Νικητής Α - Νικητής Δ 18:00
β.Νικητής Β - Νικητής Γ 21:00
17/01/2026, 18:00
Μικρός Τελικός
18/01/2026, 21:00
Τελικός
Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ
