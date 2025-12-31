Τα ζευγάρια των «16» του Κόπα Άφρικα και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό

Το πιο «δυνατό» ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στη Νότια Αφρική και το Καμερούν, ενώ το Μαρόκο που διοργανώνει την τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής θα αντιμετωπίσει την Τανζανία