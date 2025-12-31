ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Σαρρή από τη Μόντενα
ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Σαρρή από τη Μόντενα

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γιάννη Σαρρή από τη Μόντενα, με τον Έλληνα μέσο να υπογράφει συμβόλαιο 3,5 ετών με τον ΠΑΟΚ.

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα από την Παραμονή του Νέου Έτους ο Γιάννης Σαρρής, καθώς η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του από τη Μόντενα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 18χρονου, γεννημένου τον Μάρτιο του 2007, Γιάννη Σαρρή από τη Μόντενα. Ο νεαρός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ έως τις 30.06.2029.

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής πήγε το 2023 στην Ιταλία και τη Μόντενα, αρχικά για την Κ17, μα γρήγορα προωθήθηκε στην Primavera 2, στην οποία μάλιστα κατέγραψε συνολικά 41 συμμετοχές, πέντε γκολ και δύο ασίστ. Με τη Μόντενα είχε συμβόλαιο έως το 2027, ενώ συμμετείχε και στην προετοιμασία της Α’ ομάδας. Είναι δε και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Νέων Κ19, με την οποία μετρά έξι συμμετοχές.

Πιστός στο πλάνο του, ο ΠΑΟΚ επενδύει στο μέλλον, με την απόκτηση ενός ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, με πολύ καλές προοπτικές.

Καλώς ήρθες, Γιάννη!»

