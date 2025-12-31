Το φοβερό βίντεο της Euroleague για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Αταμάν και Μπαρτζώκας έτοιμοι για μια παρτίδα σκάκι
Το φοβερό βίντεο της Euroleague για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Αταμάν και Μπαρτζώκας έτοιμοι για μια παρτίδα σκάκι

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρασκευή (21:15) τον Ολυμπιακό στο πρώτο τους παιχνίδι για το 2026

Το φοβερό βίντεο της Euroleague για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Αταμάν και Μπαρτζώκας έτοιμοι για μια παρτίδα σκάκι
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού θα κάνουν γιορτές στο γήπεδο αφού την Παρασκευή (2/1, 21:15) στο Telekom Center Athens θα διεξαχθεί το ντέρμπι αιωνίων στην αυγή του 2026. 

Οι παίκτες ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη της Euroleague αλλά όλοι περιμένουν από τους προπονητές τι θα σκεφτούν για να εξουδετερώσουν τα ατού της άλλης ομάδας. 

Η Euroleague για να διαφημίσει το ματς εστίασε στον Εργκίν Αταμάν και στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Έφτιαξε ένα βίντεο και τους τοποθέτησε πάνω σε σκακιέρα έτοιμους για τη μάχη. 

Ο Αταμάν έχει πίσω του πράσινα πιόνια και ο Μπαρτζώκας έχει φυσικά κόκκινα. Στο βίντεο υπάρχουν και κάποια συστήματά τους από τα παιχνίδια με την Βιλερμπάν (Ολυμπιακός) και τη Ζάλγκιρις. 

«Δύο από τους πιο κορυφαίους προπονητές θα δοκιμάσουν τα playbook τους ο ένας εναντίον του άλλου στις 2 Ιανουαρίου», έγραψε  η Euroleague.

