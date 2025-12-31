Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Πλήγμα με Εμπαπέ στη Ρεάλ: Τρεις εβδομάδες εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, χάνει το Super Cup
Πλήγμα με Εμπαπέ στη Ρεάλ: Τρεις εβδομάδες εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, χάνει το Super Cup
Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες για το γόνατο του Γάλλου σταρ, ο οποίος τίθεται νοκ-άουτ από τις επόμενες κρίσιμες αναμετρήσεις των «Μερένχες»
Η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να διαχειριστεί ένα σημαντικό πλήγμα στην επιθετική της γραμμή, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο παίκτης την Τετάρτη (31/12) επιβεβαίωσε τα δυσάρεστα νέα, ανατρέποντας τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για το ξεκίνημα του 2026.
Η επίσημη ενημέρωση της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε λόγο για τραυματισμό στο αριστερό γόνατο, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της L'Equipe, η απουσία αυτή σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της προσεχούς Κυριακής κόντρα στην Μπέτις ενώ θα χάσει το Super Cup Ισπανίας, το οποίο διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία μεταξύ 7 και 11 Ιανουαρίου.
Το παρασκήνιο του τραυματισμού
Όπως αποκαλύπτεται, ο Γάλλος επιθετικός αγωνιζόταν στα τελευταία παιχνίδια της La Liga με ενοχλήσεις στο γόνατο. Αν και αρχικά δεν φαινόταν κάτι ανησυχητικό, η κατάσταση επιδεινώθηκε καθώς ο παίκτης δεν είχε χάσει ούτε ένα ματς από την έναρξη της σεζόν.
Ο Εμπαπέ άρχισε να ανησυχεί όταν ένιωσε ότι δεν μπορούσε να αναπτύξει τη γνώριμη εκρηκτική του ταχύτητα κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Τετάρτης, το ιατρικό επιτελείο και η διοίκηση αποφάσισαν ότι η μόνη λύση είναι η πλήρης ξεκούραση για την αποφυγή μεγαλύτερης ζημιάς.
Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν ο Εμπαπέ θα καταφέρει να εξαντλήσει το διάστημα των τριών εβδομάδων ή αν θα μπορέσει να επιστρέψει νωρίτερα, ώστε να περιορίσει το κενό που αφήνει στη Ρεάλ σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν.
Η επίσημη ενημέρωση της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε λόγο για τραυματισμό στο αριστερό γόνατο, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της L'Equipe, η απουσία αυτή σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της προσεχούς Κυριακής κόντρα στην Μπέτις ενώ θα χάσει το Super Cup Ισπανίας, το οποίο διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία μεταξύ 7 και 11 Ιανουαρίου.
Το παρασκήνιο του τραυματισμού
Όπως αποκαλύπτεται, ο Γάλλος επιθετικός αγωνιζόταν στα τελευταία παιχνίδια της La Liga με ενοχλήσεις στο γόνατο. Αν και αρχικά δεν φαινόταν κάτι ανησυχητικό, η κατάσταση επιδεινώθηκε καθώς ο παίκτης δεν είχε χάσει ούτε ένα ματς από την έναρξη της σεζόν.
Ο Εμπαπέ άρχισε να ανησυχεί όταν ένιωσε ότι δεν μπορούσε να αναπτύξει τη γνώριμη εκρηκτική του ταχύτητα κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Τετάρτης, το ιατρικό επιτελείο και η διοίκηση αποφάσισαν ότι η μόνη λύση είναι η πλήρης ξεκούραση για την αποφυγή μεγαλύτερης ζημιάς.
Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν ο Εμπαπέ θα καταφέρει να εξαντλήσει το διάστημα των τριών εβδομάδων ή αν θα μπορέσει να επιστρέψει νωρίτερα, ώστε να περιορίσει το κενό που αφήνει στη Ρεάλ σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα