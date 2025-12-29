Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
«Βόμβα» επιστροφής στην Ευρώπη από Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη, επαναλαμβάνοντας με έμφαση τη φιλοδοξία του να φτάσει τα 1.000 γκολ καριέρας
Ο 40χρονος σούπερ σταρ ανέβασε τον συνολικό αριθμό τερμάτων του στα 956, πετυχαίνοντας δύο γκολ στη νίκη της Αλ-Νασρ με 3-0 επί της Αλ Αχντούντ το απόγευμα του Σαββάτου.
Ο Πορτογάλος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι σκοπεύει να συνεχίσει να αγωνίζεται για έναν ή δύο ακόμη χρόνους, ενώ νωρίτερα μέσα στη χρονιά παραδέχτηκε πως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι η τελευταία μεγάλη διοργάνωση της καριέρας του.
Μιλώντας σε τελετή βραβείων στο Ντουμπάι την Κυριακή, ο πρώην επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τόνισε ότι θέλει να «συνεχίσει», δίνοντας μια νέα εικόνα για το μέλλον του.
