Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Serie A, Αταλάντα - Ίντερ 0-1: Ο Λαουτάρο Μαρτίνες επανάφερε τους νερατζούρι στην κορυφή, δείτε το γκολ
Serie A, Αταλάντα - Ίντερ 0-1: Ο Λαουτάρο Μαρτίνες επανάφερε τους νερατζούρι στην κορυφή, δείτε το γκολ
Οι Νερατζούρι πέρασαν από το Μπέργκαμο και την δύσκολη έδρα της Αταλάντα προσπερνώντας τις Νάπολι και Μίλαν
Ο Λαουτάρο Μαρτίνες «καθάρισε» άλλη μια φορά για την Ίντερ! Με γκολ του Αργεντινού «killer» στο 65' οι «νερατζούρι» πέρασαν από το Μπέργκαμο με 1-0 επί της Αταλάντα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Serie A και δύο... στροφές πριν από το φινάλε του Α' γύρου παραμένουν στην κορυφή, μπροστά από τις Μίλαν, Νάπολι και Γιουβέντους!
Οι γηπεδούχοι σκόραραν δύο φορές με τους Ντε Κετελάρε και Σκαμάκα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά κανένα από τα γκολ δεν μέτρησε μετά από την εξέταση των φάσεων από το VAR (οφσάιντ), ενώ νωρίτερα στο πρώτο μέρος ο Τιράμ είχε ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Κίβου, αλλά ούτε αυτό το τέρμα κατακυρώθηκε (οφσάιντ).
Την ευκαιρία να «σκαρφαλώσει» στην 6η θέση της βαθμολογίας της Serie A, που δίνει και το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο» (προκριματικοί Conference League) έχασε απόψε η Μπολόνια. Παρότι προηγήθηκαν στο ξεκίνημα του β' μέρους, οι «ροσομπλού» αναδείχθηκαν ισόπαλοι, 1-1, με τη Σασουόλο στο «Ρενάτο Νταλ'Αρα» και παερέμειναν στην 7η θέση, ένα βαθμό πιο κάτω από την Κόμο του Τάσου Δουβίκα.
Με δύο γκολ του Ράσμους Χόιλουντ (13΄ + 45+1΄) η Νάπολι πέρασε νικηφόρα από το "Giovanni Zini", επικρατώντας με 2-0 της Κρεμόνα για την 17η αγωνιστική της Serie A.
Χάρη στα δύο γκολ του Δανού επιθετικού, οι «Παρτενοπέι» βρίσκονται στο -1 από τη Μίλαν χάρη στη νίκη των «ροσονέρι» με 3-0 επί της Βερόνα.
Οι γηπεδούχοι σκόραραν δύο φορές με τους Ντε Κετελάρε και Σκαμάκα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά κανένα από τα γκολ δεν μέτρησε μετά από την εξέταση των φάσεων από το VAR (οφσάιντ), ενώ νωρίτερα στο πρώτο μέρος ο Τιράμ είχε ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Κίβου, αλλά ούτε αυτό το τέρμα κατακυρώθηκε (οφσάιντ).
Την ευκαιρία να «σκαρφαλώσει» στην 6η θέση της βαθμολογίας της Serie A, που δίνει και το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο» (προκριματικοί Conference League) έχασε απόψε η Μπολόνια. Παρότι προηγήθηκαν στο ξεκίνημα του β' μέρους, οι «ροσομπλού» αναδείχθηκαν ισόπαλοι, 1-1, με τη Σασουόλο στο «Ρενάτο Νταλ'Αρα» και παερέμειναν στην 7η θέση, ένα βαθμό πιο κάτω από την Κόμο του Τάσου Δουβίκα.
Με δύο γκολ του Ράσμους Χόιλουντ (13΄ + 45+1΄) η Νάπολι πέρασε νικηφόρα από το "Giovanni Zini", επικρατώντας με 2-0 της Κρεμόνα για την 17η αγωνιστική της Serie A.
Χάρη στα δύο γκολ του Δανού επιθετικού, οι «Παρτενοπέι» βρίσκονται στο -1 από τη Μίλαν χάρη στη νίκη των «ροσονέρι» με 3-0 επί της Βερόνα.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:
Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0 (48΄ Σόρενσεν)
Λέτσε-Κόμο 0-3 (20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)
Τορίνο-Κάλιαρι 1-2 (28΄ Βλάσιτς - 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)
Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1 (90'+5 Ντέιβις - 80' Βεσίνο)
Πίζα-Γιουβέντους 0-2 (73' αυτ. Καλαμπρέσι, 90'+2 Γιλντίζ)
Μίλαν-Βερόνα 3-0 (45`+1` Πούλισικ, 48` πεν. 53` Νκουνκού)
Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2 (13΄ + 45+1΄ Χόιλουντ)
Μπολόνια-Σασουόλο 1-1 (46' Φαμπιάν - 63' Μουχαμέροβιτς)
Αταλάντα-Ίντερ 0-1 (65' Μαρτίνες)
Ρόμα-Τζένοα 29/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)
Ίντερ 36
Μίλαν 35
Νάπολι 34
Γιουβέντους 32 -17αγ.
Ρόμα 30
Κόμο 27
Μπολόνια 26
Λάτσιο 24 -17αγ.
Αταλάντα 22 -17αγ.
Ουντινέζε 22 -17αγ.
Σασουόλο 22 -17αγ.
Κρεμονέζε 21 -17αγ.
Τορίνο 20 -17αγ.
Κάλιαρι 18 -17αγ.
Πάρμα 17
Λέτσε 16
Τζένοα 14
Βερόνα 12
Πίζα 11 -17αγ.
Φιορεντίνα 9 -17αγ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα