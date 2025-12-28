Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Αντετοκούνμπο: Τι είμαστε για να σεβαστούμε το fair play;
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά το κάρφωμα που έκανε στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σικάγο Μπουλς και προκάλεσε σχεδόν σύραξη στο παρκέ.
Το εν λόγω κάρφωμα συνέβη ενώ το σκορ ήταν ξεκάθαρο και ο χρόνος είχε σχεδόν εξαντληθεί, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον σούπερ σταρ των Μπακς να εκτελέσει μία δυνατή διείσδυση και να τελειώσει την φάση με… προκλητική δύναμη.
Σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Γιάννης τόνισε ότι τέτοιες στιγμές αντικατοπτρίζουν τη νοοτροπία με την οποία πρέπει να παίζει η ομάδα, ειδικά όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θα ήθελαν στη σεζόν. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν θεωρεί ότι η ομάδα μπορεί να λειτουργεί με βάση το fair play σε κάθε περίπτωση όταν προσπαθεί να βρει ρυθμό και ταυτότητα στη δύσκολη φάση της χρονιάς, και μάλιστα χρησιμοποίησε τη φράση “Τι είμαστε για να σεβαστούμε το fair play;” για να περιγράψει αυτή την προσέγγιση.
