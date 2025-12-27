Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Κυανόλευκο πάρτι στο Ιβανώφειο με τον Ηρακλή να επικρατεί 80-66 του Πανιωνίου, δείτε βίντεο
Κυανόλευκο πάρτι στο Ιβανώφειο με τον Ηρακλή να επικρατεί 80-66 του Πανιωνίου, δείτε βίντεο
Ο Ηρακλής έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον ανήμπορο να αντιδράσει Πανιώνιο και επικράτησε εύκολα στο κατάμεστο «Ιβανώφειο»
Τα... κάλαντα έψαλλαν οι παίκτες του Ηρακλή στον Πανιώνιο για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς έστησαν πραγματικό πάρτι... Χριστουγέννων στο «Ιβανώφειο» κάνοντας φύλλο και φτερό την ομάδα της Νέας Σμύρνης.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df97brwnnri1)
Συγκεκριμένα είχαν κυριαρχήσει απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και έκτοτε κατέβασαν ταχύτητα αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν να επικρατήσουν με χαρακτηριστική άνεση του Πανιωνίου, τον οποίο και άφησε στη μία νίκη ύστερα από 11 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Το τελικό σκορ είναι πλασματικό καθώς ο «Γηραιός» είχε σταθερά την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους αγγίζοντας και τους 30 (66-37) δύο λεπτά πριν από το τέλος της 3ης περιόδου.
Ο συνήθης ύποπτος Ράιτ-Φόρμαν ήταν ο καλύτερος των γηπεδούχων με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Σμιθ (13π.), Έλντερ-Ντέιβις (12π.), Φάντερμπερκ (10π., 7ριμπ.).
Ο MVP: Ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν ήταν και πάλι ο καλύτερος για την ομάδα του Ηρακλή έχοντας 21 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Προσπάθησε όσο μπορούσε ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα +19 ριμπάουντ του Ηρακλή καθώς είχε 47 έναντι 28 του Πανιωνίου.
Τα δεκάλεπτα: 20-12, 48-22, 67-42, 80-66.
Tα αποτελέσματα (12η αγωνιστική)
27/12
Κολοσσός - Μύκονος 83-97
Οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς έστησαν πραγματικό πάρτι... Χριστουγέννων στο «Ιβανώφειο» κάνοντας φύλλο και φτερό την ομάδα της Νέας Σμύρνης.
Συγκεκριμένα είχαν κυριαρχήσει απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και έκτοτε κατέβασαν ταχύτητα αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν να επικρατήσουν με χαρακτηριστική άνεση του Πανιωνίου, τον οποίο και άφησε στη μία νίκη ύστερα από 11 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Το τελικό σκορ είναι πλασματικό καθώς ο «Γηραιός» είχε σταθερά την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους αγγίζοντας και τους 30 (66-37) δύο λεπτά πριν από το τέλος της 3ης περιόδου.
Ο συνήθης ύποπτος Ράιτ-Φόρμαν ήταν ο καλύτερος των γηπεδούχων με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Σμιθ (13π.), Έλντερ-Ντέιβις (12π.), Φάντερμπερκ (10π., 7ριμπ.).
Ο MVP: Ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν ήταν και πάλι ο καλύτερος για την ομάδα του Ηρακλή έχοντας 21 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Προσπάθησε όσο μπορούσε ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα +19 ριμπάουντ του Ηρακλή καθώς είχε 47 έναντι 28 του Πανιωνίου.
Τα δεκάλεπτα: 20-12, 48-22, 67-42, 80-66.
Tα αποτελέσματα (12η αγωνιστική)
27/12
Κολοσσός - Μύκονος 83-97
ΑΕΚ - Άρης 82-76
Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66
28/12
Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 13:00
Περιστέρι - Προμηθέας 16:00
30/12
Μαρούσι - Παναθηναϊκός (18:30)
Ρεπό: Ολυμπιακός
Η κατάταξη
Ολυμπιακός 11-0
Παναθηναϊκός 9-1
ΠΑΟΚ 8-2
ΑΕΚ 7-4
Άρης 5-6
Ηρακλής 5-6
Μύκονος 5-6
Περιστέρι 5-5
Προμηθέας 5-5
Καρδίτσα 4-6
Μαρούσι 2-8
Κολοσσός 2-9
Πανιώνιος 1-11
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
3/1
15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ
18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ
18:15 Ηρακλής - Περιστέρι
4/1
13:00 Κολοσσός - Μαρούσι
13:00 Άρης - Ολυμπιακός
16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66
28/12
Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 13:00
Περιστέρι - Προμηθέας 16:00
30/12
Μαρούσι - Παναθηναϊκός (18:30)
Ρεπό: Ολυμπιακός
Η κατάταξη
Ολυμπιακός 11-0
Παναθηναϊκός 9-1
ΠΑΟΚ 8-2
ΑΕΚ 7-4
Άρης 5-6
Ηρακλής 5-6
Μύκονος 5-6
Περιστέρι 5-5
Προμηθέας 5-5
Καρδίτσα 4-6
Μαρούσι 2-8
Κολοσσός 2-9
Πανιώνιος 1-11
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
3/1
15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ
18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ
18:15 Ηρακλής - Περιστέρι
4/1
13:00 Κολοσσός - Μαρούσι
13:00 Άρης - Ολυμπιακός
16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα