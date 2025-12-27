Κυανόλευκο πάρτι στο Ιβανώφειο με τον Ηρακλή να επικρατεί 80-66 του Πανιωνίου, δείτε βίντεο
SPORTS
Basket League Ηρακλής Πανιώνιος

Κυανόλευκο πάρτι στο Ιβανώφειο με τον Ηρακλή να επικρατεί 80-66 του Πανιωνίου, δείτε βίντεο

Ο Ηρακλής έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον ανήμπορο να αντιδράσει Πανιώνιο και επικράτησε εύκολα στο κατάμεστο «Ιβανώφειο»

Κυανόλευκο πάρτι στο Ιβανώφειο με τον Ηρακλή να επικρατεί 80-66 του Πανιωνίου, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τα... κάλαντα έψαλλαν οι παίκτες του Ηρακλή στον Πανιώνιο για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς έστησαν πραγματικό πάρτι... Χριστουγέννων στο «Ιβανώφειο» κάνοντας φύλλο και φτερό την ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df97brwnnri1)


Συγκεκριμένα είχαν κυριαρχήσει απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και έκτοτε κατέβασαν ταχύτητα αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν να επικρατήσουν με χαρακτηριστική άνεση του Πανιωνίου, τον οποίο και άφησε στη μία νίκη ύστερα από 11 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Το τελικό σκορ είναι πλασματικό καθώς ο «Γηραιός» είχε σταθερά την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους αγγίζοντας και τους 30 (66-37) δύο λεπτά πριν από το τέλος της 3ης περιόδου.

Ο συνήθης ύποπτος Ράιτ-Φόρμαν ήταν ο καλύτερος των γηπεδούχων με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Σμιθ (13π.), Έλντερ-Ντέιβις (12π.), Φάντερμπερκ (10π., 7ριμπ.).

Ο MVP: Ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν ήταν και πάλι ο καλύτερος για την ομάδα του Ηρακλή έχοντας 21 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Προσπάθησε όσο μπορούσε ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Κλείσιμο
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα +19 ριμπάουντ του Ηρακλή καθώς είχε 47 έναντι 28 του Πανιωνίου.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 48-22, 67-42, 80-66.

Tα αποτελέσματα (12η αγωνιστική)
27/12
Κολοσσός - Μύκονος 83-97
ΑΕΚ - Άρης 82-76
Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66

28/12
Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 13:00
Περιστέρι - Προμηθέας 16:00

30/12
Μαρούσι - Παναθηναϊκός (18:30)
Ρεπό: Ολυμπιακός

Η κατάταξη
Ολυμπιακός 11-0
Παναθηναϊκός 9-1
ΠΑΟΚ 8-2
ΑΕΚ 7-4
Άρης 5-6
Ηρακλής 5-6
Μύκονος 5-6
Περιστέρι 5-5
Προμηθέας 5-5
Καρδίτσα 4-6
Μαρούσι 2-8
Κολοσσός 2-9
Πανιώνιος 1-11

Η επόμενη αγωνιστική (13η)
3/1
15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ
18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ
18:15 Ηρακλής - Περιστέρι

4/1
13:00 Κολοσσός - Μαρούσι
13:00 Άρης - Ολυμπιακός
16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα

Πηγή:www.gazzetta.gr
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης