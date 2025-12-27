Euroleague: Ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό στη Μπολόνια και ανέβηκε στο 10-7, νίκες για Μονακό και Μακάμπι, δείτε βίντεο

Πέμπτη διαδοχική νίκη η Μακάμπι, με κατοστάρα επί της Παρτιζάν στο Βελιγράδι

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

Βαθμολογία

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (19ης)

Μονακό και Ρεάλ Μαδρίτης μπήκαν ισόπαλες 70-70 στην 4η περίοδο... αλλά ο Νίκολα Μίροτιτς σημειώνοντας τους πρώτους του 10 πόντους με 2 τρίποντα μετέτρεψε τη «μάχη» σε άνετη επικράτηση των Μονεγάσκων με 100-95, για την 18η αγωνιστική της Euroleague. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη σημείωσαν επιμέρους σκορ 24-11 μετά το 70-70 για να προσπεράσουν με +13 (94-81), 1:50΄΄ πριν τη λήξη.Κι όλα αυτά ενώ ο Έντι Ταβάρες που είχε σημειώσει 19 πόντους και μετρούσε 10 ριμπάουντ σε 16 λεπτά συμμετοχής επέστρεψε στο παρκέ με την έναρξη της 4ης περιόδου στη θέση του Ουσμάν Γκαρούμπα για τη «βασίλισσα». Όμως... ο Μίροτιτς τον νίκησε κατά κράτος, υποχρεώνοντας τον Σέρτζιο Σκαριόλο να τον αντικαταστήσει με τον Τσούμα Οκέκε 3:49΄΄ πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ήταν, όμως αργά, αφού ήδη η Μονακό είχε ξεφύγει με 89-77 όταν κάθισε στον πάγκο ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι.Και μετά το 94-81, ο Καμπάτσο με 14 σερί πόντους, τέσσερα τρίποντα (1) και ένα δίποντο, προσπάθησε να ξαναβάλει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο... παιχνίδι, μείωσε σε 99-95 στα 8΄΄ πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, αλλά ο Οκέκε έστειλε τον Μάικ Τζέιμς στη γραμμή των βολών. Και μετά τη 1/2 του Αμερικανού γκαρντ (100-95), ο Καμπάτσο έκανε και λάθος... αλλά ούτως ή άλλως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν προλάβαινε...Η Μονακό μετά τη δεύτερη διαδοχική νίκη της ανέβηκε στο 11-7, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποχώρησε στο 10-8.Ο Έλι Οκόμπο με 22 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Μονεγάσκων, 15 πέτυχε ο Μάικ Τζέιμς που είχε και 5 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Από 12 πόντους σημείωσαν οι Νέντοβιτς και Στραζέλ, 11 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Άλφα Ντιαλό, αλλά οι 10 πόντοι του Νίκολα Μίροτιτς στο τέλος... ήταν αυτοί που δημιούργησαν το μομέντουμ για τη μεγάλη νίκη των παικτών του Βασίλη Σπανούλη.Από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Έντι Ταβάρες που μετρούσε 19 πόντους ήδη όταν το σκορ ήταν 36-34 τέλειωσε το ματς με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Φακούντο Καμπάτσο αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ των ηττημένων με 28 πόντους (6/7 τρίποντα), 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, ενώ 12 πόντους σημείωσε ο Τσούμα Οκέκε.Τα δεκάλεπτα: 21-20, 47-40, 70-70, 100-95Δεν έδειξε έλεος στην αποδιοργανωμένη Παρτιζάν της μετά-Ομπράντοβιτς εποχής η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι Ισραηλινοί χάλασαν το ντεμπούτο του Ισπανού Ζοάν Πενιαρόγια στην τεχνική ηγεσία της σερβικής ομάδας στη Euroleague, περνώντας με 112-87 από το Βελιγράδι για την 18η αγωνιστική. Αυτή ήταν η 5η διαδοχική νίκη της Μακάμπι που έχει να δοκιμάσει τη γεύση της ήττας από την 13η αγωνιστική.Στο 8-10 ανέβασαν τη Μακάμπι, οι Ρόμαν Σόρκιν και Λόνι Ουόκερ. Ο πρώτος είχε 17 πόντους με 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ (26β. στο σύστημα αξιολόγησης) και ο δεύτερος 20 πόντους με 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 ριμπάουντ και 1 κόψιμο (24β. στο σύστημα αξιολόγησης).Στο τέλος της 3ης περιόδου, οι παίκτες του Όντεντ Κάτας είχαν σημειώσει ήδη 92 πόντους, αφού μετά το 31-30 της Παρτιζάν στο 10ο λεπτό, απάντησαν με 12-28 στη 2η περίοδο και με 16-34 στην 3η! Και στην 4η απλά συντήρησαν τη διαφορά.Οι Λιφ (14π.), Μπρίσετ (11π.) και Σάντος (10π.) ήταν επίσης διψήφιοι για τους Ισραηλινούς που μάζεψαν 45 ριμπάουντ έναντι 27 των Σέρβων.Η Παρτιζάν σούταρε με 54,8% στα δίποντα, ενώ η Μακάμπι με 73,7%. Ο ΝΒΑερ Κάμερον Πέιν στο ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων, με 15 πόντους (4/6 τρίποντα), 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Ο Στέρλινγκ Μπράουν σημείωσε 12 πόντους και από 10 οι Μπονγκα και Τζόουνς.Στο 6-12 υποχώρησε η σερβική ομάδα που μετά τη νίκη της επί του Ερυθρού Αστέρα για την 15η αγωνιστική της Euroleague, μετρά τρεις διαδοχικές ήττες.Απειλήθηκε σύρραξη ανάμεσα στον Ταϊρικ Τζόουνς και οπαδούς της Παρτιζάν, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτησης, όταν ο Αμερικανός κατευθύνθηκε προς τις κερκίδες μετά τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε ο ίδιος όσο και το σύνολο των παικτών της ομάδας του Βελιγραδίου.Τα δεκάλεπτα: 31-30, 43-58, 59-92, 87-112Τρίτη 23/12Ντουμπάι-Αρμάνι Μιλάνο 99-92Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα 72-71Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός 85-92Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82Βαλένθια-Μπασκόνια 91-81Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές 103-99Παρί-Ερυθρός Αστέρας 102-92Παρασκευή 26/12Παρτίζαν-Μακάμπι 87-112Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης 100-95Βίρτους-Ολυμπιακός 94-971.Χάποελ Τελ Αβίβ 13-52. Βαλένθια 12-63. Παναθηναϊκός 12-64. Μπαρτσελόνα 12-65. Φενέρμπαχτσε 11-6 *6. Μονακό 11-7----------------------------7. Ολυμπιακός 10-7 *8. Ρεάλ Μαδρίτης 10-89.Ζάλγιρις Κάουνας 10-810. Ερυθρός Αστέρας 10-8----------------------------11. Αρμάνι Μιλάνο 9-912. Ντουμπάι 9-913. Βίρτους Μπολόνια 8-1014. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-1015. Παρτίζαν 6-1216. Παρί 6-1217. Μπασκόνια 6-1218. Αναντολού Εφές 6-1219. Μπάγερν Μονάχου 5-1320. Βιλερμπάν 7-13* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-ΦενέρμπαχτσεΤρίτη 30/12Βαλένθια – Παρτίζαν 21:00Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 21:05Βιλερμπάν – Παρί 21:15Μπαρτσελόνα – Μονακό 21:30Παρασκευή 2/1Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 19:00Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 21:00Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:15Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 21:30Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 21:45Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 22:00