Euroleague: Ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό στη Μπολόνια και ανέβηκε στο 10-7, νίκες για Μονακό και Μακάμπι, δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 97-94 της Βίρτους και ετοιμάζονται για το ντέρμπι αιωνίων - Ξέσπασε ο Μίροτιτς στην 4η περίοδο και η Μονακό νίκησε με 100-95 τη Ρεάλ - Διπλό η Μακάμπι στο Βελιγράδι, 112-87 τη Παρτίζαν
Στις 10 νίκες ανέβηκε ο Ολυμπιακός στη EuroLeague με την εκτός έδρας νίκη του επί της Βίρτους (97-94), με τους Πειραιώτες να γίνονται η δεύτερη ομάδα που κερδίζει στην Μπολόνια σε οκτώ αγώνες στη σεζόν. Οι ερυθρόλευκοι που έχουν και αγώνα λιγότερο, το παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ που αναβλήθηκε, αντιμετωπίζουν την επόμενη αγωνιστική τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Τεράστια νίκη της Μονακό επί της Ρεάλ Μαδρίτης (100-95), σπουδαίο διπλό της Μακάμπι Τελ Αβίβ επί της Παρτίζαν στο Βελιγράδι (87-112).
Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στο 2ο και στο 3ο δεκάλεπτο στην Μπολόνια, προηγήθηκε ακόμη και με +20 πόντους (57-77), αλλά δέχτηκε επιμέρους σκορ 17-6 στα πρώτα 4 λεπτά της 4ης περιόδου και το ματς με τη Βίρτους έγινε... ντέρμπι! Χρειάστηκαν ένα μεγάλο τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ από την κορυφή, ένα δίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ και 2/2 βολές του Άλεκ Πίτερς, για να «δραπετεύσει» με 97-94 από τη "Virtus Arena", στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής.
Η ομάδα του Πειραιά μετά τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση θα κάνει Πρωτοχρονιά στο 10-7, έχοντας αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής του αγώνα της με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του Ολυμπιακού για το 2025 σε Ευρώπη και Ελλάδα (έχει ρεπό για την 12η αγωνιστική στην GBL) και θα υποδεχτεί το 2026 με το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν στη Euroleague, στην έδρα του Παναθηναϊκού, την Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου, στις 21:15, για την 19η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου στην κανονική περίοδο.
Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 23 πόντους (4/9 τρίποντα), 21 πόντους με 7/10 τρίποντα σημείωσε ο Εβάν Φουρνιέ, 16 ο Σάσα Βεζένκοφ, ενώ από 13 πέτυχαν οι Μιλουτίνοφ και Πίτερς... ο πρώτος μάζεψε και 9 ριμπάουντ, ενώ ο δεύτερος 6ρ.
Ο Μόντε Μόρις, στο ντεμπούτο του στη Euroleague, αγωνίστηκε 14:11'' και είχε 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος, με 0/2 τρίποντα και 0/1 δίποντα.
Εκτός ήταν και απόψε (26/12) οι τραυματίες Τάισον Ουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ.
H Βίρτους Μπολόνια υποχώρησε στο 8-10, παρά τη μεγάλη προσπάθεια από τους Βιλντόσα (17π.), Ντιουφ (12π.) και Νιανγκ (7π.) στο τέλος να δυσαρεστήσουν τον Ολυμπιακό. Ο Μάθιου Μόργκαν σημείωσε τους 12 από τους 15 πόντους του στα πρώτα 4 λεπτά της 4ης περιόδου. Ο Κάρσεν Έντουαρντς πέτυχε 14 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 25-23, 41-50, 60-77, 94-97
Το έκανε ντέρμπι... αλλά «δραπέτευσε» από την Μπολόνια ο Ολυμπιακός
Ξέσπασε ο Μίροτιτς στην 4η περίοδο και νίκησε η Μονακό τη Ρεάλ Μαδρίτης
Μονακό και Ρεάλ Μαδρίτης μπήκαν ισόπαλες 70-70 στην 4η περίοδο... αλλά ο Νίκολα Μίροτιτς σημειώνοντας τους πρώτους του 10 πόντους με 2 τρίποντα μετέτρεψε τη «μάχη» σε άνετη επικράτηση των Μονεγάσκων με 100-95, για την 18η αγωνιστική της Euroleague. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη σημείωσαν επιμέρους σκορ 24-11 μετά το 70-70 για να προσπεράσουν με +13 (94-81), 1:50΄΄ πριν τη λήξη.
Κι όλα αυτά ενώ ο Έντι Ταβάρες που είχε σημειώσει 19 πόντους και μετρούσε 10 ριμπάουντ σε 16 λεπτά συμμετοχής επέστρεψε στο παρκέ με την έναρξη της 4ης περιόδου στη θέση του Ουσμάν Γκαρούμπα για τη «βασίλισσα». Όμως... ο Μίροτιτς τον νίκησε κατά κράτος, υποχρεώνοντας τον Σέρτζιο Σκαριόλο να τον αντικαταστήσει με τον Τσούμα Οκέκε 3:49΄΄ πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ήταν, όμως αργά, αφού ήδη η Μονακό είχε ξεφύγει με 89-77 όταν κάθισε στον πάγκο ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι.
Και μετά το 94-81, ο Καμπάτσο με 14 σερί πόντους, τέσσερα τρίποντα (1) και ένα δίποντο, προσπάθησε να ξαναβάλει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο... παιχνίδι, μείωσε σε 99-95 στα 8΄΄ πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, αλλά ο Οκέκε έστειλε τον Μάικ Τζέιμς στη γραμμή των βολών. Και μετά τη 1/2 του Αμερικανού γκαρντ (100-95), ο Καμπάτσο έκανε και λάθος... αλλά ούτως ή άλλως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν προλάβαινε...
Η Μονακό μετά τη δεύτερη διαδοχική νίκη της ανέβηκε στο 11-7, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποχώρησε στο 10-8.
Ο Έλι Οκόμπο με 22 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Μονεγάσκων, 15 πέτυχε ο Μάικ Τζέιμς που είχε και 5 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Από 12 πόντους σημείωσαν οι Νέντοβιτς και Στραζέλ, 11 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Άλφα Ντιαλό, αλλά οι 10 πόντοι του Νίκολα Μίροτιτς στο τέλος... ήταν αυτοί που δημιούργησαν το μομέντουμ για τη μεγάλη νίκη των παικτών του Βασίλη Σπανούλη.
Από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Έντι Ταβάρες που μετρούσε 19 πόντους ήδη όταν το σκορ ήταν 36-34 τέλειωσε το ματς με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Φακούντο Καμπάτσο αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ των ηττημένων με 28 πόντους (6/7 τρίποντα), 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, ενώ 12 πόντους σημείωσε ο Τσούμα Οκέκε.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 47-40, 70-70, 100-95
Πέμπτη διαδοχική νίκη η Μακάμπι, με κατοστάρα επί της Παρτιζάν στο Βελιγράδι
Δεν έδειξε έλεος στην αποδιοργανωμένη Παρτιζάν της μετά-Ομπράντοβιτς εποχής η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι Ισραηλινοί χάλασαν το ντεμπούτο του Ισπανού Ζοάν Πενιαρόγια στην τεχνική ηγεσία της σερβικής ομάδας στη Euroleague, περνώντας με 112-87 από το Βελιγράδι για την 18η αγωνιστική. Αυτή ήταν η 5η διαδοχική νίκη της Μακάμπι που έχει να δοκιμάσει τη γεύση της ήττας από την 13η αγωνιστική.
Στο 8-10 ανέβασαν τη Μακάμπι, οι Ρόμαν Σόρκιν και Λόνι Ουόκερ. Ο πρώτος είχε 17 πόντους με 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ (26β. στο σύστημα αξιολόγησης) και ο δεύτερος 20 πόντους με 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 ριμπάουντ και 1 κόψιμο (24β. στο σύστημα αξιολόγησης).
Στο τέλος της 3ης περιόδου, οι παίκτες του Όντεντ Κάτας είχαν σημειώσει ήδη 92 πόντους, αφού μετά το 31-30 της Παρτιζάν στο 10ο λεπτό, απάντησαν με 12-28 στη 2η περίοδο και με 16-34 στην 3η! Και στην 4η απλά συντήρησαν τη διαφορά.
Οι Λιφ (14π.), Μπρίσετ (11π.) και Σάντος (10π.) ήταν επίσης διψήφιοι για τους Ισραηλινούς που μάζεψαν 45 ριμπάουντ έναντι 27 των Σέρβων.
Η Παρτιζάν σούταρε με 54,8% στα δίποντα, ενώ η Μακάμπι με 73,7%. Ο ΝΒΑερ Κάμερον Πέιν στο ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων, με 15 πόντους (4/6 τρίποντα), 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Ο Στέρλινγκ Μπράουν σημείωσε 12 πόντους και από 10 οι Μπονγκα και Τζόουνς.
Στο 6-12 υποχώρησε η σερβική ομάδα που μετά τη νίκη της επί του Ερυθρού Αστέρα για την 15η αγωνιστική της Euroleague, μετρά τρεις διαδοχικές ήττες.
Απειλήθηκε σύρραξη ανάμεσα στον Ταϊρικ Τζόουνς και οπαδούς της Παρτιζάν, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτησης, όταν ο Αμερικανός κατευθύνθηκε προς τις κερκίδες μετά τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε ο ίδιος όσο και το σύνολο των παικτών της ομάδας του Βελιγραδίου.
Τα δεκάλεπτα: 31-30, 43-58, 59-92, 87-112
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:Τρίτη 23/12
Ντουμπάι-Αρμάνι Μιλάνο 99-92
Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα 72-71
Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός 85-92
Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82
Βαλένθια-Μπασκόνια 91-81
Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές 103-99
Παρί-Ερυθρός Αστέρας 102-92
Παρασκευή 26/12
Παρτίζαν-Μακάμπι 87-112
Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης 100-95
Βίρτους-Ολυμπιακός 94-97
Βαθμολογία1.Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5
2. Βαλένθια 12-6
3. Παναθηναϊκός 12-6
4. Μπαρτσελόνα 12-6
5. Φενέρμπαχτσε 11-6 *
6. Μονακό 11-7
----------------------------
7. Ολυμπιακός 10-7 *
8. Ρεάλ Μαδρίτης 10-8
9.Ζάλγιρις Κάουνας 10-8
10. Ερυθρός Αστέρας 10-8
----------------------------
11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9
12. Ντουμπάι 9-9
13. Βίρτους Μπολόνια 8-10
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10
15. Παρτίζαν 6-12
16. Παρί 6-12
17. Μπασκόνια 6-12
18. Αναντολού Εφές 6-12
19. Μπάγερν Μονάχου 5-13
20. Βιλερμπάν 7-13
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (19ης)
Τρίτη 30/12
Βαλένθια – Παρτίζαν 21:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 21:05
Βιλερμπάν – Παρί 21:15
Μπαρτσελόνα – Μονακό 21:30
Παρασκευή 2/1
Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 19:00
Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 21:00
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 21:45
Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 22:00
