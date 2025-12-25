Βίντεο: Ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε μια παρέα πιτσιρικάδων παίζοντας μπάλα μαζί τους

Είσαι στην παραλία και παίζεις μπάλα με μια παρέα φίλων, όταν ακούς μια φωνή πίσω σου να λέει «μπορώ να παίξω κι εγώ μαζί σας;». Κι εκεί που γυρνάς έτοιμος να πεις «όχι, είμαστε ήδη πολλοί», βλέπεις ότι αυτός που μόλις έχει ρωτήσει είναι ο... Λαμίν Γιαμάλ.«Φανταστικό σενάριο...», θα σκεφτεί κάποιος, αλλά για μια παρέα πιτσιρικάδων που έπαιζε σε μια παραλία του Ντουμπάι ο Άι Βασίλης ήρθε όντως φέτος και τους χάρισε το πιο όμορφο δώρο.Ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, παιδί κι αυτός, όταν είδε τους πιτσιρικάδες να δίνουν το δικό τους clasico στην άμμο, δεν το πολυσκέφτηκε και αμέσως τους ζήτησε την άδεια για να μπει να παίξει κι αυτός; Δευτερόλεπτα αργότερα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησε να κάνει ορισμένα από τα μαγικά του με τους συμμετέχοντες να προσπαθούν να καταλάβουν αν ονειρεύονται ή αν όντως έπαιζαν μαζί με έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο.Ο Γιαμάλ βρίσκεται στο Ντουμπάι απολαμβάνοντας την άδεια που έχει από τη Μπαρτσελόνα με την επιστροφή στις προπονήσεις να έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου.