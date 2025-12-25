Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Βίντεο: Ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε μια παρέα πιτσιρικάδων παίζοντας μπάλα μαζί τους
Βίντεο: Ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε μια παρέα πιτσιρικάδων παίζοντας μπάλα μαζί τους
Ο άσος της Μπαρτσελόνα απολαμβάνει τις διακοπές του στο Ντουμπάι, αλλά έκανε αξέχαστα τα φετινά Χριστούγεννα για μια παρέα παιδιών που έπαιζε μπάλα στην αμμουδιά
Είσαι στην παραλία και παίζεις μπάλα με μια παρέα φίλων, όταν ακούς μια φωνή πίσω σου να λέει «μπορώ να παίξω κι εγώ μαζί σας;». Κι εκεί που γυρνάς έτοιμος να πεις «όχι, είμαστε ήδη πολλοί», βλέπεις ότι αυτός που μόλις έχει ρωτήσει είναι ο... Λαμίν Γιαμάλ.
«Φανταστικό σενάριο...», θα σκεφτεί κάποιος, αλλά για μια παρέα πιτσιρικάδων που έπαιζε σε μια παραλία του Ντουμπάι ο Άι Βασίλης ήρθε όντως φέτος και τους χάρισε το πιο όμορφο δώρο.
Ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, παιδί κι αυτός, όταν είδε τους πιτσιρικάδες να δίνουν το δικό τους clasico στην άμμο, δεν το πολυσκέφτηκε και αμέσως τους ζήτησε την άδεια για να μπει να παίξει κι αυτός; Δευτερόλεπτα αργότερα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησε να κάνει ορισμένα από τα μαγικά του με τους συμμετέχοντες να προσπαθούν να καταλάβουν αν ονειρεύονται ή αν όντως έπαιζαν μαζί με έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο.
Ο Γιαμάλ βρίσκεται στο Ντουμπάι απολαμβάνοντας την άδεια που έχει από τη Μπαρτσελόνα με την επιστροφή στις προπονήσεις να έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου.
«Φανταστικό σενάριο...», θα σκεφτεί κάποιος, αλλά για μια παρέα πιτσιρικάδων που έπαιζε σε μια παραλία του Ντουμπάι ο Άι Βασίλης ήρθε όντως φέτος και τους χάρισε το πιο όμορφο δώρο.
Ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, παιδί κι αυτός, όταν είδε τους πιτσιρικάδες να δίνουν το δικό τους clasico στην άμμο, δεν το πολυσκέφτηκε και αμέσως τους ζήτησε την άδεια για να μπει να παίξει κι αυτός; Δευτερόλεπτα αργότερα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησε να κάνει ορισμένα από τα μαγικά του με τους συμμετέχοντες να προσπαθούν να καταλάβουν αν ονειρεύονται ή αν όντως έπαιζαν μαζί με έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο.
Imagine playing a game of footy on the beach and Lamine Yamal joins 😮🏖️— 433 (@433) December 25, 2025
Yeah, that’s a lifetime memory 🤩
🎥 IG/ismail.qc pic.twitter.com/yp2tl1yIUn
Ο Γιαμάλ βρίσκεται στο Ντουμπάι απολαμβάνοντας την άδεια που έχει από τη Μπαρτσελόνα με την επιστροφή στις προπονήσεις να έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου.
🎥 | Lamine Yamal playing football with kids yesterday on the beach in Dubai. 🇦🇪🏖️ pic.twitter.com/Mp9Gsm9Gvw— Access Yamal (@AccessYamal) December 25, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα