Το φοβερό promo video του NBA για το Γουόριορς-Μάβερικς: Στεφ Κάρι όπως λέμε Κέβιν ΜακΚάλιστερ
SPORTS
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς Ντάλας Μάβερικς NBA Home Alone

Το φοβερό promo video του NBA για το Γουόριορς-Μάβερικς: Στεφ Κάρι όπως λέμε Κέβιν ΜακΚάλιστερ

Το Sportscenter έφτιαξε ένα τρομερό video εν όψει του ματς των Χριστουγέννων των Γουόριορς με τους Μάβερικς

Το φοβερό promo video του NBA για το Γουόριορς-Μάβερικς: Στεφ Κάρι όπως λέμε Κέβιν ΜακΚάλιστερ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αρκετές ομάδες του ΝΒΑ παίζουν τα Χριστούγεννα και δεν ξεκουράζονται αυτή την ιδιαίτερη μέρα για όλους.

Οι Γουόριορς θα υποδεχθούν τους Μάβερικς στις 00:00 σε ένα ματς όπου ο κορυφαίους σουτέρ της ιστορίας, Κάρι θα κοντραριστεί με τον - κατά πολλούς - καλύτερο rookie, Κούπερ Φλαγκ.

Το Sports Center έφτιαξε ένα υπέροχο promo video για την αναμέτρηση όπου έβαλε μέσα και τον Μακόλει Κάλκιν από την υπέροχη ταινία των Χριστουγέννων, ίσως την καλύτερη ever, το «Home Alone».

Μάλιστα εκεί όπου ο μικρός Κέβιν πιάνει το πρόσωπο του μετά το after shave είναι ίδιος με την έκφραση του Κάρι μετά από τρίποντα που επίσης πιάνει το πρόσωπο του.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης