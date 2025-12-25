Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Το φοβερό promo video του NBA για το Γουόριορς-Μάβερικς: Στεφ Κάρι όπως λέμε Κέβιν ΜακΚάλιστερ
Το Sportscenter έφτιαξε ένα τρομερό video εν όψει του ματς των Χριστουγέννων των Γουόριορς με τους Μάβερικς
Αρκετές ομάδες του ΝΒΑ παίζουν τα Χριστούγεννα και δεν ξεκουράζονται αυτή την ιδιαίτερη μέρα για όλους.
Οι Γουόριορς θα υποδεχθούν τους Μάβερικς στις 00:00 σε ένα ματς όπου ο κορυφαίους σουτέρ της ιστορίας, Κάρι θα κοντραριστεί με τον - κατά πολλούς - καλύτερο rookie, Κούπερ Φλαγκ.
Το Sports Center έφτιαξε ένα υπέροχο promo video για την αναμέτρηση όπου έβαλε μέσα και τον Μακόλει Κάλκιν από την υπέροχη ταινία των Χριστουγέννων, ίσως την καλύτερη ever, το «Home Alone».
Μάλιστα εκεί όπου ο μικρός Κέβιν πιάνει το πρόσωπο του μετά το after shave είναι ίδιος με την έκφραση του Κάρι μετά από τρίποντα που επίσης πιάνει το πρόσωπο του.
THE ROOK 🆚 THE CHEF— SportsCenter (@SportsCenter) December 25, 2025
Cooper Flagg makes his Christmas Day debut against Steph and the Warriors 🍿
5 PM ET on ABC, ESPN and the ESPN App 🎄 pic.twitter.com/2m7jZXdzkU
