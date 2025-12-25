Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Κριστιάνο Ρονάλντο: Το… κυνήγι συνεχίζεται με δύο μεγάλους στόχους μέσα στο 2026
Στα 41 του χρόνια έχει αποδείξει περίτρανα ότι τίποτα δεν τον σταματά από το να «κυνηγά» τους στόχους του
Και μέσα στο 2026 αυτό θα συνεχιστεί για τον απόλυτο σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον κορυφαίο παίκτη κατά πολλούς στον κόσμο, που εξακολουθεί να σκοράρει… κατά ρυπάς, αγνοώντας το πέρασμα των χρόνων.
Μέχρι τώρα μετρά 943 γκολ στην καριέρα του, ο CR7 έχει δύο μεγάλους στόχους ενόψει του νέου έτους που έρχεται, με την προϋπόθεση να είναι υγιής: την κατάκτηση του Μουντιάλ με την Πορτογαλία και να φτάσει τα 1.000 γκολ.
Χτίζοντας… πετραδάκι-πετραδάκι, γκολ και ξανά… γκολ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει δημιουργήσει ένα… βουνό από ρεκόρ κατά τη διάρκεια της μακράς και επιτυχημένης καριέρας του.
