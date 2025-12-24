ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Προκλητικός Ιρακινός κατά Ρονάλντο: «Απέναντί μου θα έχω τον δεύτερο καλύτερο παίκτη του κόσμου» (video)

Αδιανόητα… προκλητικός, mind games, τα έχει χαμένα;

Τα ξένα ΜΜΕ αναρωτιούνται μετά τα όσα είπε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο ακραίος επιθετικός της Αλ Ζάουρα, Χασάν Αμπντουλκαρίμ.

Ενόψει του αποψινού αγώνα που θα δώσει η ομάδα του με την Αλ Νασρ, ο 26χρονος Ιρακινός εξτρέμ απάντησε εμμέσως πλην σαφώς στο ερώτημα, ποιος είναι ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο: Μέσι ή Ρονάλντο;

Πριν την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής του «AFC Champions League 2», ο παίκτης της Αλ Ζάουρα «άναψε τα αίματα» με τις δηλώσεις του. Η ομάδα του βρίσκεται στη δεύτερη θέση του Δ’ γκρουπ, πίσω από την Αλ Νασρ, όπου αγωνίζεται ο σούπερ σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο.

