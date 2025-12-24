ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Παναθηναϊκός: «Μίλησε απευθείας με τον προπονητή της Γκρέμιο ο Τετέ – Εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει»
Παναθηναϊκός: «Μίλησε απευθείας με τον προπονητή της Γκρέμιο ο Τετέ – Εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει»

Νέα σενάρια επιστροφής του Τετέ στη Βραζιλία κάνουν την εμφάνισή τους στον Τύπο της Βραζιλίας, με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού να φέρεται θετικός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Γκρέμιο

Παναθηναϊκός: «Μίλησε απευθείας με τον προπονητή της Γκρέμιο ο Τετέ – Εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει»
Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής έχει εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί ξανά στη χώρα του και μάλιστα φέρεται να έχει επικοινωνήσει απευθείας με τον Λουίς Κάστρο, προπονητή της Γκρέμιο, με τον οποίο διατηρεί καλή σχέση από την κοινή τους θητεία στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η πρωτοβουλία του Τετέ ενίσχυσε την αισιοδοξία στο «στρατόπεδο» της βραζιλιάνικης ομάδας, καθώς ο παίκτης εμφανίζεται θετικός στο αγωνιστικό πρότζεκτ που του παρουσιάστηκε και ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής στη Βραζιλία.

