Euroleague: Για το διπλό στο Κάουνας ο Παναθηναϊκός

SPORTS
Euroleague Παναθηναϊκός Ζάλγκιρις Κάουνας

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται (20:00, Νοvasports Prime) από την Ζάλγκιρις και ψάχνουν τρόπο να πάρουν άλλο ένα σημαντικό διπλό

Εκτός έδρας δοκιμασία για τον Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι παίζουν στο Κάουνς κόντρα στη Ζάλγκιρις (20:00, Νοvasports Prime, live Gazzetta) για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Κώστας Σλούκας δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ζάλγκιρις, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο.

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για το παιχνίδι αναφέρθηκε στην απουσία του Σλούκα και στην επιστροφή του Χολμς. O Mασιούλις είπε μεταξύ άλλων για τον Αταμάν πως «μερικές φορές φαίνεται πως κάνει σόου αλλά είναι όλα μελετημένα, αυτό είναι ικανότητα».

Τέλος ο Σορτς ανέφερε πως «Όλοι πρέπει να βγουν μπροστά με την απουσία του Σλούκα». Στο 11-6 οι πράσινοι, ενώ στο 10-7 βρίσκεται η Ζάλγκιρις.

Aμφίβολος ο Γκεντράιτις για τους γηπεδούχους, εκτός ο Σλόυκας με τον Λεσόρ για το τριφύλλι.

Το πρόγραμμα

18:00 Ντουμπάι BC - Αρμάνι Μιλάνο
19:45 Φενερμπαχτσέ - Μπαρτσελόνα
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός
20:30 Μπάγερν - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Βαλένθια - Μπασκόνια
21:45 Παρί - Ερυθρός Αστέρας
21:45 Βιλερμπάν - Εφές
