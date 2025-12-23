Το παρασκήνιο πίσω από την επενδυτική απόφαση του Κριστιάν Καρεμπέ
Ο Κριστιάν Καρεμπέ έκανε ένα καινούριο βήμα στην ζωή του και αυτό είναι στον χώρο της άμεσης διοίκησης συλλόγου, επενδύοντας στην Ιταλία και αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη Σανρεμέζε

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1998 και δύο φορές νικητής του Champions League άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή,με την απόκτηση του 37,5% του ιστορικού ιταλικού συλλόγου με έδρα το Σαν Ρέμο, ο Καρεμπέ δεν περιορίζεται σε έναν τιμητικό ρόλο. Αντίθετα, μπαίνει δυναμικά σε ένα μακρόπνοο σχέδιο που φιλοδοξεί να επαναφέρει τον σύλλογο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Όπως αναφέρει το «Footmercato», ο Γάλλος ήταν ανέκαθεν κοσμοπολίτης από τη φύση και την καριέρα του, με θητείες σε Ναντ, Σαμπντόρια, Ρεάλ Μαδρίτης και Ολυμπιακό, ο Καρεμπέ πάντα έβλεπε το ποδόσφαιρο ως κάτι περισσότερο από ένα άθλημα. Ως τρόπο έκφρασης, ως κοινωνικό δεσμό, ως εργαλείο δημιουργίας. Δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξε το Σαν Ρέμο, μια πόλη με ιδιαίτερη ταυτότητα, ιστορία και έντονη σχέση με την τοπική της ομάδα, για να επενδύσει σε ένα έργο που θέλει να παραμείνει αυθεντικό και ανθρώπινο.


