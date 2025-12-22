Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον της Παρτίζαν πέτυχε 48 πόντους σε αγώνα της Αδριατικής Λίγκας

Η Παρτίζαν δεν είχε εύκολο βράδυ απέναντι στην ΚΡΚΑ για την 11η αγωνιστική της ABA League, όμως κατάφερε να φύγει με τη νίκη (92-99) χάρη στη δαιμονιώδη εμφάνιση του Ντουέιν Ουάσινγκτον.

Ο γκαρντ της Παρτίζαν έπαιξε σε… δικό του mode, κράτησε την μπάλα σχεδόν σε κάθε επίθεση, εκτέλεσε ασταμάτητα και τελικά οδήγησε, με τον τρόπο του, την ομάδα του στη νίκη, έπειτα από πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.





Now that's how to break a record in style! 😎



Duane Washington did a 360-dunk to set the #ABALiga single-game scoring record! 🔥 pic.twitter.com/iur4Uql3Sz — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) December 22, 2025





Με τους 48 πόντους που σημείωσε, ο Ουάσινγκτον έσπασε το ρεκόρ της ABA League, αφήνοντας πίσω του τον Φατς Ράσελ, ο οποίος είχε πετύχει 47 πόντους φορώντας τη φανέλα της Μάρινερ. Παράλληλα, ισοφάρισε και το ρεκόρ εύστοχων τριπόντων, μετρώντας 10/14 πίσω από τα 6,75, σε μια βραδιά που έμοιαζε περισσότερο με προσωπικό σόου παρά με ομαδικό αγώνα.

Η Παρτίζαν είχε ακόμη δύο παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Στέρλινγκ Μπράουν πρόσθεσε 14, ενώ ο Νικ Καλάθης πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση από τη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας, μετρώντας 14 πόντους, πέντε ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-25, 52-44, 77-69, 92-99.





🤯 Duane Washington 48 sattı, Partizan'ı kurtardı.



🏀 Partizan, Duane Washington'ın 48 sayı atıp Adriyatik Ligi rekoru kırdığı maçta Krka'yı 11 sayı geriden gelip 99-92 mağlup etti.



⚫️ Partizan'da Duane Washington 48 sayı (10/14 üçlük), Sterling Brown 14 sayı, Calathes 13 sayı… pic.twitter.com/bMTvpeMDhB — Hızlı Hücum (@hizlihucum) December 22, 2025





Πηγή: www.gazzetta.gr