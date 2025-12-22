Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
«Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά, μένει σπίτι», το αυστηρό μήνυμα του Γκουαρδιόλα στη Σίτι για τις διακοπές
«Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά, μένει σπίτι», το αυστηρό μήνυμα του Γκουαρδιόλα στη Σίτι για τις διακοπές
Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι προειδοποίησε τους παίκτες του ότι το χριστουγεννιάτικο ρεπό δεν αποτελεί δικαιολογία για χαλάρωση
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα δεν αστειεύεται όσον αφορά τη φυσική κατάσταση των παικτών του, ακόμα και κατά τη διάρκεια των εορτών. Μετά τη νίκη με 3-0 επί της Γουέστ Χαμ, ο 54χρονος τεχνικός κατέστησε σαφές ότι η επιστροφή στις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα θα περιλαμβάνει... πέρασμα από τη ζυγαριά.
«Όποιος πάρει τρία κιλά, μένει Μάντσεστερ»
Παρόλο που έδωσε στους ποδοσφαιριστές του τριήμερο ρεπό για να περάσουν χρόνο με τις οικογένειές τους, ο Καταλανός προπονητής ήταν κατηγορηματικός στις δηλώσεις του: «Θέλω να δω πώς θα επιστρέψουν. Μπορούν να φάνε, αλλά θέλω να τους ελέγξω. Φανταστείτε έναν παίκτη που τώρα είναι τέλειος, αλλά επιστρέφει με τρία κιλά παραπάνω. Αυτός θα μείνει στο Μάντσεστερ, δεν θα ταξιδέψει για το παιχνίδι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (27/12)».
Ο Γκουαρντιόλα είναι γνωστός για την αυστηρότητά του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το 2016 είχε θέσει παίκτες εκτός προπονήσεων μέχρι να πιάσουν τα επιθυμητά όρια βάρους, ενώ στο παρελθόν είχε ζητήσει συγγνώμη από τον Κάλβιν Φίλιπς αφού τον είχε χαρακτηρίσει δημόσια «υπέρβαρο» μετά το Μουντιάλ του 2022.
Τιμωρία για την απόδοση, όχι για τη φυσική κατάσταση
Παρά το γεγονός ότι η Σίτι βρίσκεται μόλις στο -2 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, ο Γκουαρντιόλα δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας στο τελευταίο ματς. «Οι παίκτες μού ζήτησαν να ακυρώσω την προπόνηση της Κυριακής και είπα όχι, γιατί δεν έπαιξαν αρκετά καλά. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα», αποκάλυψε ο Πεπ, δείχνοντας ότι οι απαιτήσεις παραμένουν στο κόκκινο.
Η Μάντσεστερ Σίτι έχει μπροστά της ένα απαιτητικό πρόγραμμα στις γιορτές. Στις 27 Δεκεμβρίου θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ ενώ την Πρωτοχρονιά εκτός έδρας με τη Σάντερλαντ.
Ο Γκουαρντιόλα τόνισε πως το ρεπό είναι απαραίτητο για να «καθαρίσει» το μυαλό των παικτών, αρκεί η επιστροφή τους να γίνει με τον επαγγελματισμό που απαιτεί η μάχη για τον τίτλο της Premier League.
«Όποιος πάρει τρία κιλά, μένει Μάντσεστερ»
Παρόλο που έδωσε στους ποδοσφαιριστές του τριήμερο ρεπό για να περάσουν χρόνο με τις οικογένειές τους, ο Καταλανός προπονητής ήταν κατηγορηματικός στις δηλώσεις του: «Θέλω να δω πώς θα επιστρέψουν. Μπορούν να φάνε, αλλά θέλω να τους ελέγξω. Φανταστείτε έναν παίκτη που τώρα είναι τέλειος, αλλά επιστρέφει με τρία κιλά παραπάνω. Αυτός θα μείνει στο Μάντσεστερ, δεν θα ταξιδέψει για το παιχνίδι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (27/12)».
Ο Γκουαρντιόλα είναι γνωστός για την αυστηρότητά του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το 2016 είχε θέσει παίκτες εκτός προπονήσεων μέχρι να πιάσουν τα επιθυμητά όρια βάρους, ενώ στο παρελθόν είχε ζητήσει συγγνώμη από τον Κάλβιν Φίλιπς αφού τον είχε χαρακτηρίσει δημόσια «υπέρβαρο» μετά το Μουντιάλ του 2022.
Τιμωρία για την απόδοση, όχι για τη φυσική κατάσταση
Παρά το γεγονός ότι η Σίτι βρίσκεται μόλις στο -2 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, ο Γκουαρντιόλα δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας στο τελευταίο ματς. «Οι παίκτες μού ζήτησαν να ακυρώσω την προπόνηση της Κυριακής και είπα όχι, γιατί δεν έπαιξαν αρκετά καλά. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα», αποκάλυψε ο Πεπ, δείχνοντας ότι οι απαιτήσεις παραμένουν στο κόκκινο.
Η Μάντσεστερ Σίτι έχει μπροστά της ένα απαιτητικό πρόγραμμα στις γιορτές. Στις 27 Δεκεμβρίου θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ ενώ την Πρωτοχρονιά εκτός έδρας με τη Σάντερλαντ.
Ο Γκουαρντιόλα τόνισε πως το ρεπό είναι απαραίτητο για να «καθαρίσει» το μυαλό των παικτών, αρκεί η επιστροφή τους να γίνει με τον επαγγελματισμό που απαιτεί η μάχη για τον τίτλο της Premier League.
🍽️ Pep Guardiola: “Come back with +3 kilos… and you stay in Manchester”. 😁🍔@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/uL5q15KNWn— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα