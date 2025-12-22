Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
«Ο πόλεμος του Γιόβιτς με το VAR και το μήνυμά του: “Μπορείτε ν’ ακυρώσετε όσα γκολ θέλετε. Δεν μπορείτε ν’ ακυρώσετε όσα μπορώ να βάλω”»!
Είναι αναμφισβήτητα το κεντρικό πρόσωπο της ΑΕΚ και για μία ακόμη φορά ήταν εκεί που έπρεπε
Εκεί που όλα έμοιαζαν να «συραβώνουν» για την Ένωση, εκεί που η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «ακροβατούσε» σε «τεντωμένο σχοινί», ο Λούκα Γιόβιτς έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα από τον καθένα, αυτό για το οποίο πληρώνεται αδρά από το κλαμπ.
Οι συμπατριώτες του τον αποθεώνουν με την κάθε ευκαιρία. «Όπως έχει αποδείξει ξανά και ξανά, όταν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, ο Σέρβος φορ εμφανίζεται για να τη βγάλει από το αδιέξοδο» γράφει η «Mozzartsport.com» για τον διεθνή άσο.
«Η ΑΕΚ παίζει συχνά με τα νεύρα του κόσμου της. Φλερτάρει με την καταστροφή, δοκιμάζει τα όρια της αντοχής τους, αλλά στο τέλος κάπως με κάποιο τρόπο καταφέρνει να στέκεται όρθια.
