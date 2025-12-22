Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Άσχημα νέα για Κωστούλα: Η Μπράιτον βγαίνει στην αγορά για επιθετικό
Σε κατάσταση… επιφυλακής βρίσκεται η Μπράιτον αναφορικά με την κορυφή της επίθεσής της, καθώς η φυσική κατάσταση του Ντάνι Γουέλμπεκ εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο
Ο έμπειρος φορ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση και η συμμετοχή του στο προσεχές παιχνίδι με τη Σάντερλαντ παραμένει ανοιχτή, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «theargus.co.uk».
Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα ξεκινήσει βασικός απέναντι σε μία από τις πρώην ομάδες του, με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά την κατάστασή του. Το πρόβλημα στη μέση έχει περιορίσει τη συμμετοχή του στις προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητά του.
Την ίδια ώρα, τα πλάνα της Μπράιτον στην επίθεση έχουν δεχθεί ακόμη ένα πλήγμα, καθώς ο Στέφανος Τζίμας τέθηκε νοκ άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός υπέστη τραυματισμό στο γόνατο, εξέλιξη που αναγκάζει τον σύλλογο να επανεξετάσει τις επιλογές του ενόψει της συνέχειας.
