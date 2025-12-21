Μπενίτεθ: Ξέραμε πριν έρθουμε στον Παναθηναϊκό ότι υπάρχει απόσταση, να κάνουμε το καλύτερο τον Ιανουάριο

Παναθηναϊκός ηττήθηκε 2-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και έμεινε στην 6η θέση με μεγάλη διαφορά από την κορυφή. Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το ματς, την εικόνα της ομάδας του, τη μεγάλη διαφορά στη βαθμολογία αλλά και για τις μεταγραφές.

Η συνέντευξη Τύπου του Ράφα Μπενίτεθ

«Πρέπει να αναλύσουμε πότε θα γυρίσουν οι τραυματίες, ο Πελίστρι, ο Σάντσες και ο Κυριακόπουλος, αν γυρίσουν νωρίτερα τότε ίσως να αλλάξουμε την προσέγγισή μας. Όπως και να έχει πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο, ώστε να βελτιώσουμε την ομάδα».

Για την εικόνα του Παναθηναϊκού: «Στο πρώτο μέρος η ομάδα ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν ανταγωνιστική. Το δεύτερο γκολ για εμένα έκανε την διαφορά. Μετά το δεύτερο γκολ έπρεπε να ανοιχτούμε, ο αντίπαλος βρήκε χώρους με παίκτες που ήταν ικανοί στο ένας εναντίον ενός και δυσκολευτήκαμε να τους ακολουθήσουμε».

Για τους άμεσους ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού και τον στόχο της ομάδας: «Όταν έβλεπα την ομάδα πριν έρθω, ξέραμε ότι υπάρχει απόσταση. Γι’ αυτό ήρθαμε εδώ. Το κενό δεν είναι εύκολο να καλυφθεί με συνεχόμενα παιχνίδια και τραυματισμούς. Η απόσταση αυτή ακόμη υπάρχει. Πρέπει να βελτιωνόμαστε με τους παίκτες που έχουμε. Μετά να φέρουμε νέους παίκτες που να μας φέρουν κάτι καινούργιο. Οι συζητήσεις μας με τη διοίκηση και τον πρόεδρο είναι γι’ αυτό και θα μας βοηθήσουν να κάνουμε το καλύτερο τον Ιανουάριο. Υπάρχουν καλές ομάδες, είμαι συγκεντρωμένος στη δική μου ομάδα».





