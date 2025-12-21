Λουτσέσκου για το ΠΑΟΚ-ΠΑΟ: Το σκορ θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερο

ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα σ' ένα ματς που εάν ο Κότσαρης δεν είχε 9 (!) αποκρούσεις το σκορ θα μπορούσε να ήταν και 5-0.Μετά τον αγώνα ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη NOVA για το σκορ, τις επιδόσεις του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι αλλά και την συνέχεια.

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου

«Ήταν ένα κορυφαίο παιχνίδι από εμάς. Ένα ακόμη παιχνίδι σε ντέρμπι που μας δίνει αυτοπεποίθηση και την επίγνωση ότι όταν παλεύουμε μαζί μπορούμε να καταφέρουμε απίστευτα πράγματα.

Το σκορ θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερο, με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο. Κυριαρχήσαμε σε όλο το ματς. Οι ευκαιρίες μας ήταν ξεκάθαρες.

Το μοναδικό πράγμα που με στεναχωρεί κατά κάποιο τρόπο είναι ότι δε σκοράραμε περισσότερα γκολ. Μια νίκη με μεγαλύτερο σκορ σε ένα ντέρμπι σου δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Μια νίκη που έρχεται σε μια περίπλοκη στιγμή για εμάς, με πολύ δύσκολο πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη, με ντέρμπι, με τραυματισμούς.

Δεν εστιάζω στις νίκες στα ντέρμπι. Εστιάζω στους παίκτες μου να καταλάβουν ότι όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε μεγάλα πράγματα.

Εύχομαι για την ομάδα να ξεκουραστεί όσο το δυνατόν περισσότερο στις γιορτές και μετά να επιστρέψουν οι παίκτες πιο… τρελοί για να πάρουμε ακόμη περισσότερες νίκες.

Είναι κρίμα γιατί είναι η δουλειά η δικιά τους. Παράλληλα, να έχουμε την ίδια συγκέντρωση στο ίδιο παιχνίδι ανεξαρτήτου αντιπάλου, χωρίς να έχει σημασία το πρόγραμμα, η δυσκολία του αντιπάλου, οι απουσίες».



«Έχουμε μεσοεπιθετικούς το επιπέδου και τον Τάισον που τώρα ξεκινά την καριέρα του»

Λίγο αργότερα ο Ρουμάνος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στην αντίδραση της ομάδας του μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα από τον Ατρόμητο, εκθειάζοντας τους παίκτες του, αφιερώνοντας για μια ακόμη φορά μια μυθική ατάκα στον απίστευτο Τάισον.



Ο προπονητής του ΠΑΟΚ δήλωσε αρχικά:

«Υπήρχε κυριαρχία από μας σε όλο το 90λεπτο. Παίξαμε στο τοπ επίπεδο. Το μοναδικό «ψεγάδι» είναι η έκταση του σκορ, που μπορούσε να είναι μεγαλύτερη γιατί είχαμε αρκετές ευκαιρίες. Είναι σημαντικό το αποτέλεσμα σήμερα, για να ολοκληρώσουμε το έτος με ένα νικηφόρο ντέρμπι. Η ομάδα βελτίωσε την απόδοση και την αυτοπεποίθηση της. Ήταν όλοι στο 100% της συγκέντρωσης, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες. Μπορώ να πω όχι δεν είμαι περήφανος αλλά είμαι ευχαριστημένος που η ομάδα έδειξε δυνατό χαρακτήρα και μαχητικό πνεύμα αντίδρασης».



Για τη γκέλα στο Περιστέρι και το γκολ του Μύθου: «Ο Μύθου έπαιξε πολύ καλά σήμερα. Για την ηλικία του, την απειρία του συγκριτικά με τους άλλους έπαιξε στο τοπ επίπεδο. Από την άλλη πρέπει να αναφέρουμε όλους τους ποδοσφαιριστές. Να αρχίσω από τον Τσιφτσή που ήταν εξαιρετικός και έδωσε αυτοπεποίθηση και λύσεις στην ανάπτυξη από πίσω. Όλοι ήταν έτσι. Όταν είμαστε έτσι είναι δύσκολο να μας αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε συνεχώς έτσι κάνοντας θυσίες. Ακόμα και όταν έχουμε δυσκολίες, είναι σημαντικό να τις προσπερνάμε. Πρέπει να είμαι αντικειμενικός στις αναλύσεις, πέραν των τραυματισμών.



Το πρόγραμμα που ήταν περίπλοκο, η σειρά των αγώνων, τα ευρωπαϊκά, τα ντέρμπι, τα εννιά ματς σε μικρό διάστημα. Σημαντικό που πέρασε αυτή η περίοδος. Χάσαμε ένα παιχνίδι στο Περιστέρι, στο οποίο ο Κωνσταντέλιας ήταν εκτός για αρκετό καιρό, παρόμοιες περιπτώσεις Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ. Έπρεπε να ήμασταν πιο έτοιμοι εκεί. Σήμερα μας δείχνει το παιχνίδι πως αν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Στο τέλος αυτό που πρέπει να δουλεύουμε συνεχώς είναι η νοοτροπία μας. Αυτή θα μας δώσει στο τέλος για να είμαστε νικητές».



Τι άλλαξε στην εικόνα του ΠΑΟΚ φέτος στα ντέρμπι: «Κερδίσαμε πέρσι στα πλέι οφ. Αυτό έχει σημασία, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Η χημεία βρίσκεται. Κάποιες φορές κερδίζεις κάποιες όχι. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα και δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί πολλή επιτυχία απότομα. Από τα πλέι οφ και μετά συνεχίζουμε να κερδίζουμε ντέρμπι και να είμαστε κυριαρχικοί».



Για τη διαχείριση των φορ: «Σήμερα ήταν μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις του Τσάλοφ. Πριν μπει στον αγώνα, ο Πάολο πήγε σε αυτόν του μίλησε και μετά όταν ήρθε στον πάγκο, ήρθε και του είπα «απλά θέλω να παλέψεις». Είτε έχουμε την μπάλα είτε όχι. Και το έκανε. Μετά τη διακοπή θα έχουμε δύο πολύ σημαντικούς παίκτες και το κέρδος με τον Μύθου. Διαφορετική η διαχείριση. Ο Γιακουμάκης ελπίζουμε την 3-4η μέρα μετά την άδεια να επιστρέψει. Ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα οπότε θα τους χρειαστούμε όλους».



Για τον μήνα που ακολουθεί και αν είναι έτοιμες οι μεταγραφές να βοηθήσουν: «Πρέπει να είναι έτοιμοι. Η προετοιμασία δεν είναι προετοιμασία. Απλά θα ετοιμαστούμε για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πολύ. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος οπότε πάμε με το γκρουπ που έχουμε. Δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο δουλειάς».



Για τους μεσοεπιθετικούς του ΠΑΟΚ: «Τοπ επιπέδου όλοι. Έχουμε έναν παίκτη που είναι 23 χρονών, τον Κωνσταντέλια. Έχουμε τον ώριμο Ζίβκοβιτς και τον Τάισον που… τώρα ξεκινάει την καριέρα του».

