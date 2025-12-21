Η ΑΕΚ 2-1 τον ΟΦΗ και θα κάνει γιορτές στην κορυφή, στο -1 ο Ολυμπιακός, στο -2 ο ΠΑΟΚ που υπέταξε 2-0 τον ΠΑΟ, δείτε τα γκολ

Μετά το 0-0 με τον Άρη ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο Φάληρο. Η ομάδα του Πειραιά προηγήθηκε στο 19' με πέναλτι.

Το κέρδισε και το εκτέλεσε ο Ταρέμι για να βάλει σε θέση οδηγού τον Ολυμπιακό αλλά η χαρά των Πειραιωτών δεν κράτησε πολύ. Στο 23' μετά από ωραία ενέργεια και άψογο πλασέ ο Παντελίδης νίκησε τον Τζολάκη και έγραψε το 1-1!

Ο Ολυμπιακός πίεσε είχε ευκαιρίες με Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ, Μουζακίτη όμως η μπάλα δεν έμπαινε στα δίχτυα. Ο διαιτητής κράτησε 11' καθυστερήσεις και η ομάδα του Πειραιά δεν απέφυγε τη γκέλα.

Μετά από 3 αγωνιστικές ο Άρης επέστρεψε στις νίκες στην Τρίπολης, κερδίζοντας 1-0 τον Αστέρα. Το μοναδικό γκολ μπήκε στο 22' και ήταν αυτογκόλ.

Μετά από γύρισμα του Μόντσου η μπάλα έφτασε στον Ιβάνοφ ο οποίος έκανε προβολή αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του!

Ο Αστέρας πίεσε για να βρει το γκολ της ισοφάρισης αλλά είχε απέναντι του τον Γιώργο Αθανασιάδη. Ο πορτιέρο του Άρη είχε φοβερές αποκρούσεις σε σουτ του Μακέντα (59'), σε βολίδα του Μπαρτόλο (68'), σε σουτ του Καλτσά (89') και σε άλλες φάσεις των παικτών του Αστέρα.

Στις νίκες επέστρεψε ο Βόλος αφού κέρδισε 1-0 τον Παναιτωλικό στο Πανθεσσαλικό. Το μοναδικό γκολ σημειώθηκε στο 66' με σουτ του Μαρτίνες από την μικρή περιοχή.

Ο Παναιτωλικός είχε ευκαιρίες με τον Ματσάν και τον Αγκίρε στο πρώτο μέρος αλλά δεν μπόρεσε να ανοίξει το σκορ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα ήταν η κεφαλιά του Σιέλη στο 72' η οποία εξουδετερώθηκε εντυπωσιακά από τον Σιαμπάνη.

Δέκα λεπτά αργότερα

ο Ασεχνούν αντί να δώσει στον αμαρκάριστο Λάμπρου για να κάνει το 2-0, επιχείρησε να τελειώσει μόνος του την φάση χωρίς να τα καταφέρει απέναντι στον Τσάβες, ενώ στο 83' ο Σιαμπάνης είπε και πάλι «όχι» στο απευθείας φάουλ του Ματσάν.

Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1

Βόλος - Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1



ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος 0-0

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0

ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1



18:00 Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός

1. ΑΕΚ 37

2. Ολυμπιακός 36

3. ΠΑΟΚ 35

4. Λεβαδειακός 25

5. Βόλος 25

6. Παναθηναϊκός 22

7. Άρης 20

8. Κηφισιά 18

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας AKTOR 13

11. Ατρόμητος 12

12. ΟΦΗ 12

13. ΑΕΛ Novibet 8

14. Πανσερραϊκός 5

*Λεβαδειακός, Πανσερραϊκός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός έχουν έναν αγώνα λιγότερο.



Η επόμενη αγωνιστική (16η)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

17:00 Κηφισιά-ΑΕΛ Νοvibet

19:30 Ατρόμητος-Ολυμπιακός

19:30 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ



Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

16:00 Λεβαδειακός - Βόλος

17:30 ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR

19:30 Άρης-ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός



