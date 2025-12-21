Η ΑΕΚ 2-1 τον ΟΦΗ και θα κάνει γιορτές στην κορυφή, στο -1 ο Ολυμπιακός, στο -2 ο ΠΑΟΚ που υπέταξε 2-0 τον ΠΑΟ, δείτε τα γκολ
Η ΑΕΚ 2-1 τον ΟΦΗ και θα κάνει γιορτές στην κορυφή, στο -1 ο Ολυμπιακός, στο -2 ο ΠΑΟΚ που υπέταξε 2-0 τον ΠΑΟ, δείτε τα γκολ
Πλήρη ανατροπή σκηνικού στην κορυφή της Super League 1, με την ΑΕΚ να νικά με ανατροπή τον ΟΦΗ και να είναι πλέον μόνη πρώτη στην κορυφή - Ο Ολυμπιακός πλήρωσε τη γκέλα με την Κηφισιά και πέρασε 2ος, ενώ ο ΠΑΟΚ αν και νικητής στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ παρέμεινε στην 3η θέση
Γιορτές απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής στη Stoiximan Super League θα κάνει η Ένωση η οποία εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία του Ολυμπιακού (0-0 με Άρη, 1-1 με Κηφισιά) και τον προσπέρασε, καθώς αν και βρέθηκε να χάνει από τον ΟΦΗ επικράτησε με 2-1.
Έτσι ο Ολυμπιακός είναι πλέον στο -1 από την Ένωση, ενώ είδε και τον ΠΑΟΚ να τον πλησιάζει στον έναν βαθμό με τον Δικέφαλο να είναι σαρωτικός κόντρα στον Παναθηναϊκό που έχασε μόνο με 2-0 λόγω της καταπληκτικής εμφάνισης του τερματοφύλακα του Κωνσταντίνου Κότσαρη.
Οι πράσινοι είναι πλέον στο -15 από την κορυφή (!), στο -3 από τον 5ο Βόλο ενώ κινδυνεύουν να μείνουν και στο -6 από την 4η θέση κάτι που θα συμβεί αν το βράδυ της Δευτέρας (22/12) ο Λεβαδειακός νικήσει τον Πανσερραϊκό στον τελευταίο αγώνα του 2025 για το πρωτάθλημα.
ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1
Για 54' λεπτά η περίφημη «κατάρα των Χριστουγέννων» που ήθελε την ΑΕΚ να μην νικά σε αγώνα πριν τις γιορτές που θα την έφερνε στην κορυφή, είχε κάνει την εμφάνιση της στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά Λιούμπισιτς και Γιόβιτς ντύθηκαν Άι Βασίληδες και έστειλαν την Ένωση στην κορυφή.
Η ατμόσφαιρα στην OPAP Arena ήταν εορταστική από νωρίς (με συναυλία του Stavento που προηγήθηκε του αγώνα), αλλά τα χαμόγελα πάγωσαν στο 2' όταν ο Νους βρέθηκε στην περιοχή, έπιασε στον ύπνο Βίντρα, Στρακόσα και από το γύρισμα του ο Σαλσέδο στην κενή εστία έκανε το 0-1.
Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, είδε το γκολ του Γιόβιτς να ακυρώνεται στο 10' (για φάουλ του Μάριν), αλλά ο ΟΦΗ έβγαινε εξαιρετικά στην κόντρα και μέχρι το 22' είχε άλλες τρεις τελικές για γκολ με κορυφαία το δοκάρι του Σενγκέλια με τρομερό σουτ. Από το 30' και μετά η Ένωση άρχισε να ανεβάζει ένταση, να κερδίζει συνεχώς τη μπάλα αλλά να μην μπορεί να σκοράρει ελέω Λίλο με τον Γιόβιτς στις καθυστερήσεις να αστοχεί σε πέναλτι!
Ο Σέρβος στο 48' σκόραρε με κεφαλιά, αλλά οι πανηγυρισμοί έμειναν στη μέση καθώς το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ, ωστόσο στο 54' ήρθε η ισοφάριση με τον Λίλο να μη διώχνει σωστά το σουτ του Κοϊτά και τον Λιούμπισιτς να σκοράρει με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή. Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά και στο 67' ο Γιόβιτς έκανε την ανατροπή με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ.
Κάπου εκεί η ΑΕΚ βγάζοντας και δικαιολογημένα σημάδια κόπωσης, έριξε ταχύτητα με τον ΟΦΗ να έχει κάποιες μικροευκαιρίες, αλλά την ΑΕΚ να παίρνει το τρίποντο και να απολαμβάνει τη μάχη της κορυφής.
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0
Το ντέρμπι της Τούμπας βάφτηκε ασπρόμαυρο με τον Δικέφαλο να μην αφήνει κανένα περιθώριο στον Παναθηναϊκό που περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με το τελικό σκορ να είναι κολακευτικό για τους φιλοξενούμενους που είχαν ως κορυφαίο τον τερματοφύλακα τους Κωνσταντίνο Κότσαρη.
Ο ΠΑΟΚ μόλις στο 8' άγγιξε το 1-0 με τη βολίδα του Οζντόεφ να τραντάζει το δοκάρι και στην επαναφορά το σουτ του Μεϊτέ πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Ο ΠΑΟ δεν μπορούσε να κρατήσει τη μπάλα στα πόδια του και στο 22' ο Κότσαρης έκανε την πρώτη σπουδαία εμφάνιση στην κεφαλιά του Μύθου. Στο 39' όμως έγινε το 1-0 όταν ο Τάισον έβγαλε την ασίστ στον Κωνσταντέλια που τσίμπησε τη μπαλα και από την κόντρα στον Τουμπά κατέληξε στα δίχτυα... Στο 40' ήρθε η πρώτη τελική των πράσινων με τον Σφιντέρσκι να σουτάρει πάνω από τα δοκάρια.
Ο Πολωνός ήταν πρωταγωνιστής και στην πρώτη φάση του Β' ημιχρόνου όταν από την κάθετη του Καλάμπρια έφυγε από ελεγχόμενη θέση οφσάιντ έχασε το κοντρόλ και έπεσε πάνω στον Παβλένκα στέλνοντας τον Τσέχο τερματοφύλακα στο... νοσοκομείο για εξετάσεις, με τον Τσιφτσή να μπαίνει στη θέση του. Με την επανέναρξη του αγώνα ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στο 2-0 με τον Κότσαρη να διώχνει σε κόρνερ, αλλά από την εκτέλεση του Ζίβκοβιτς ο Μύθου ανενόχλητος με κεφαλιά σήκωσε και πάλι την Τούμπα στο πόδι. Η αντίδραση που περίμεναν όλοι από τον ΠΑΟ δεν ήρθε με τους γηπεδούχους να χάνουν τεράστιες ευκαιρίες για να διευρύνουν το προβάδισμα τους (κυρίως ελέω Κότσαρη), αλλά στο 70' το γλίστρημα του Μπάμπα έφερε τον Μπακασέτα σε θέση για γκολ, όμως έχοντας τη μπάλα στο δεξί την έστειλε άουτ.
Ο ΠΑΟ έχασε εκεί την ευκαιρία να μπει στο ματς, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να χάνει ευκαιρίες ως το τέλος και το 2-0 δεν άλλαξε.
Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1
Μετά το 0-0 με τον Άρη ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο Φάληρο. Η ομάδα του Πειραιά προηγήθηκε στο 19' με πέναλτι.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ του αγώνα
Το κέρδισε και το εκτέλεσε ο Ταρέμι για να βάλει σε θέση οδηγού τον Ολυμπιακό αλλά η χαρά των Πειραιωτών δεν κράτησε πολύ. Στο 23' μετά από ωραία ενέργεια και άψογο πλασέ ο Παντελίδης νίκησε τον Τζολάκη και έγραψε το 1-1!
Ο Ολυμπιακός πίεσε είχε ευκαιρίες με Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ, Μουζακίτη όμως η μπάλα δεν έμπαινε στα δίχτυα. Ο διαιτητής κράτησε 11' καθυστερήσεις και η ομάδα του Πειραιά δεν απέφυγε τη γκέλα.
ΑΕΛ - Ατρόμητος 0-0
Κι οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη, αλλά η αλήθεια είναι ότι με την απόδοση τους καμία δεν έδειξε με πειστικό τρόπο ότι την άξιζε.
Σ' όλο το ματς ελάχιστες ήταν οι πραγματικές ευκαιρίες για γκολ με τους γηπεδούχους να έχουν μια καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τα προηγούμενα ματς, αλλά μέχρι εκεί καθώς μόνο στο 33' απείλησαν με το σουτ του Γκαράτε.
Ο Ατρόμητος στο Β' ημίχρονο βελτιώθηκε, ανέβηκε μέτρα στο γήπεδο, αλλά με εξαίρεση ένα σουτ του Μίχορλ στο 55' δεν είχε άλλη τελική με την ΑΕΛ να χάνει την τελευταία της ευκαιρία στο 90' με τον Ατανάσοφ.
Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1
Μετά από 3 αγωνιστικές ο Άρης επέστρεψε στις νίκες στην Τρίπολης, κερδίζοντας 1-0 τον Αστέρα. Το μοναδικό γκολ μπήκε στο 22' και ήταν αυτογκόλ.
Μετά από γύρισμα του Μόντσου η μπάλα έφτασε στον Ιβάνοφ ο οποίος έκανε προβολή αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του!
Ο Αστέρας πίεσε για να βρει το γκολ της ισοφάρισης αλλά είχε απέναντι του τον Γιώργο Αθανασιάδη. Ο πορτιέρο του Άρη είχε φοβερές αποκρούσεις σε σουτ του Μακέντα (59'), σε βολίδα του Μπαρτόλο (68'), σε σουτ του Καλτσά (89') και σε άλλες φάσεις των παικτών του Αστέρα.
Βόλος-Παναιτωλικός 1-0
Στις νίκες επέστρεψε ο Βόλος αφού κέρδισε 1-0 τον Παναιτωλικό στο Πανθεσσαλικό. Το μοναδικό γκολ σημειώθηκε στο 66' με σουτ του Μαρτίνες από την μικρή περιοχή.
Ο Παναιτωλικός είχε ευκαιρίες με τον Ματσάν και τον Αγκίρε στο πρώτο μέρος αλλά δεν μπόρεσε να ανοίξει το σκορ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα ήταν η κεφαλιά του Σιέλη στο 72' η οποία εξουδετερώθηκε εντυπωσιακά από τον Σιαμπάνη.
Δέκα λεπτά αργότερα ο Ασεχνούν αντί να δώσει στον αμαρκάριστο Λάμπρου για να κάνει το 2-0, επιχείρησε να τελειώσει μόνος του την φάση χωρίς να τα καταφέρει απέναντι στον Τσάβες, ενώ στο 83' ο Σιαμπάνης είπε και πάλι «όχι» στο απευθείας φάουλ του Ματσάν.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (15η)
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1
Βόλος - Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος 0-0
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0
ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
18:00 Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 15 αγώνες)
1. ΑΕΚ 37
2. Ολυμπιακός 36
3. ΠΑΟΚ 35
4. Λεβαδειακός 25
5. Βόλος 25
6. Παναθηναϊκός 22
7. Άρης 20
8. Κηφισιά 18
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. Ατρόμητος 12
12. ΟΦΗ 12
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
*Λεβαδειακός, Πανσερραϊκός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (16η)
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
17:00 Κηφισιά-ΑΕΛ Νοvibet
19:30 Ατρόμητος-Ολυμπιακός
19:30 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
16:00 Λεβαδειακός - Βόλος
17:30 ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR
19:30 Άρης-ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός
