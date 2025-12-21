Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Ολυμπιακός: Συνεχίζει έως το 2027 ο Μεντιλίμπαρ, αναμένονται ανακοινώσεις
Ολυμπιακός: Συνεχίζει έως το 2027 ο Μεντιλίμπαρ, αναμένονται ανακοινώσεις
Ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Βάσκο τεχνικό για την ανανέωση του συμβολαίου του
Οι ανακοινώσεις από την πλευρά της ΠΑΕ Ολυμπιακός απομένουν για να επισημοποιηθεί η ανανέωση του συμβολαίου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έως το καλοκαίρι του 2027.
Οι δύο πλευρές είναι εδώ και μήνες σε επαφές και υπάρχει πλήρη συμφωνία με τον 64χρονο τεχνικό να ανανεώνει για μια ακόμα χρονιά με τον Ολυμπιακό.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που υπογράφει μονάχα μονοετής ανανεώσεις, ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2024 και μέσα σε λίγους μήνες τον οδήγησε στην κατάκτηση του Conference League.
Την επόμενη χρονιά υπό τις οδηγίες του η ομάδα κατέκτησε το νταμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου.
