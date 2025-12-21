Το Euro 2004… ξαναζεί: Πώς η Εθνική Ελλάδας ενέπνευσε τον Ιταλό προπονητή των Κομόρων
SPORTS

Το Euro 2004… ξαναζεί: Πώς η Εθνική Ελλάδας ενέπνευσε τον Ιταλό προπονητή των Κομόρων

Με λόγια γεμάτα συναίσθημα και ρεαλισμό, ο Ιταλός προπονητής των Κομόρων, Στέφανο Κουζίν, μίλησε στη «Gazzeta dello sport» για τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του, το παιχνίδι με το Μαρόκο, στην αποψινή πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Το Euro 2004… ξαναζεί: Πώς η Εθνική Ελλάδας ενέπνευσε τον Ιταλό προπονητή των Κομόρων
Ένας άνθρωπος που έχει γυρίσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου, από την Ευρώπη έως την Αφρική, και που σήμερα ζει το όνειρο στον πάγκο μιας μικρής εθνικής ομάδας, απέναντι σε έναν ποδοσφαιρικό «γίγαντα».

Ο Κουζίν δεν κρύβει την πραγματικότητα, για το ματς απέναντι στο Μαρόκο, που θα ανοίξει τη διοργάνωση του Κύπελλου Εθνών Αφρικής. «Αν το δούμε ψυχρά και λογικά, δεν έχουμε καμία ελπίδα.

Το Μαρόκο είναι η καλύτερη ομάδα της Αφρικής, μία από τις κορυφαίες στον κόσμο, με ημιτελικό στο Μουντιάλ του 2022, 18 σερί νίκες και παίκτες που αγωνίζονται στο Champions League. Εμείς έχουμε ποδοσφαιριστές από τη Γ’ και τη Δ’ κατηγορία της Γαλλίας. Στα χαρτιά, δεν υπάρχει παιχνίδι».


