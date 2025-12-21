Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Το Euro 2004… ξαναζεί: Πώς η Εθνική Ελλάδας ενέπνευσε τον Ιταλό προπονητή των Κομόρων
Το Euro 2004… ξαναζεί: Πώς η Εθνική Ελλάδας ενέπνευσε τον Ιταλό προπονητή των Κομόρων
Με λόγια γεμάτα συναίσθημα και ρεαλισμό, ο Ιταλός προπονητής των Κομόρων, Στέφανο Κουζίν, μίλησε στη «Gazzeta dello sport» για τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του, το παιχνίδι με το Μαρόκο, στην αποψινή πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής
Ένας άνθρωπος που έχει γυρίσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου, από την Ευρώπη έως την Αφρική, και που σήμερα ζει το όνειρο στον πάγκο μιας μικρής εθνικής ομάδας, απέναντι σε έναν ποδοσφαιρικό «γίγαντα».
Ο Κουζίν δεν κρύβει την πραγματικότητα, για το ματς απέναντι στο Μαρόκο, που θα ανοίξει τη διοργάνωση του Κύπελλου Εθνών Αφρικής. «Αν το δούμε ψυχρά και λογικά, δεν έχουμε καμία ελπίδα.
Το Μαρόκο είναι η καλύτερη ομάδα της Αφρικής, μία από τις κορυφαίες στον κόσμο, με ημιτελικό στο Μουντιάλ του 2022, 18 σερί νίκες και παίκτες που αγωνίζονται στο Champions League. Εμείς έχουμε ποδοσφαιριστές από τη Γ’ και τη Δ’ κατηγορία της Γαλλίας. Στα χαρτιά, δεν υπάρχει παιχνίδι».
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ο Κουζίν δεν κρύβει την πραγματικότητα, για το ματς απέναντι στο Μαρόκο, που θα ανοίξει τη διοργάνωση του Κύπελλου Εθνών Αφρικής. «Αν το δούμε ψυχρά και λογικά, δεν έχουμε καμία ελπίδα.
Το Μαρόκο είναι η καλύτερη ομάδα της Αφρικής, μία από τις κορυφαίες στον κόσμο, με ημιτελικό στο Μουντιάλ του 2022, 18 σερί νίκες και παίκτες που αγωνίζονται στο Champions League. Εμείς έχουμε ποδοσφαιριστές από τη Γ’ και τη Δ’ κατηγορία της Γαλλίας. Στα χαρτιά, δεν υπάρχει παιχνίδι».
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα