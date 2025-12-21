ΝΒΑ: Ανησυχία για Ντόντσιτς στην ήττα των Λέικερς, ο Ντουράντ «καθάρισε» το Ντένβερ

Σίξερς - Μάβερικς

Κλείσιμο

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς επέστρεψαν στις νίκες μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες, επικρατώντας με 103-88 των Λέικερς.Ο Καουάι Λέοναρντ ηγήθηκε των Κλίπερς με 32 πόντους – τη φετινή του καλύτερη επίδοση – αξιοποιώντας και το τρίποντο, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 21 πόντους και 10 ασίστ. Ο Τζον Κόλινς είχε double-double με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ, με την ομάδα του να εκτελεί 16/43 τρίποντα συνολικά και να ελέγχει το παιχνίδι από το ξεκίνημα.Οι Λέικερς, που έπαιξαν χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς στο δεύτερο ημίχρονο λόγω τραυματισμού στο πόδι, είδαν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να σημειώνει 36 πόντους, αλλά οι απουσίες και τα χαμένα τρίποντα (32 συνολικά) δεν τους επέτρεψαν να απειλήσουν ουσιαστικά.Τα δωδεκάλεπτα: 28-15, 54-39, 80-61, 103-88Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς επιβεβαίωσαν την καλή τους κατάσταση και επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 121-114.Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι για μεγάλο διάστημα, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και τον Κούπερ Φλαγκ να ξεχωρίζει για το Ντάλας με εντυπωσιακές φάσεις που ξεσήκωσαν ακόμη και το κοινό της Φιλαδέλφειας.Ο Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας 38 πόντους – επτά εκ των οποίων στο κρίσιμο διάστημα – ενώ ο Έτζκομπ πρόσθεσε 26. Για τους Μάβερικς, ο Κούπερ Φλαγκ και ο Άντονι Ντέιβις είχαν από 24 πόντους, με τον Ντέιβις να μαζεύει και 14 ριμπάουντ, χωρίς όμως να αποτρέψουν την ήττα της ομάδας τους.Τα δωδεκάλεπτα: 36-30, 68-62, 91-97, 121-114