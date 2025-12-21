Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Η Super League και το Ολυμπιακός - Κολοσσός

Κλείσιμο

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και τένις να κυριαρχούν σε ελληνικά και διεθνή γήπεδα. Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, με σημαντικά παιχνίδια σε Super League, Basket League και Super League 2, όσο και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπου ξεχωρίζουν αναμετρήσεις σε Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga.12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αναντολού Εφές – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Κολοσσός GBL13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie13:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μπαρτσελόνα – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Πίζα Serie A14:00 Action 24 Μαρκό – Χανιά Super League 214:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Σάλκε Bundesliga 215:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga15:00 Mega News Παναργειακός – Ολυμπιακός Β Super League 215:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Τβέντε Eredivisie15:30 COSMOTE SPORT 3 HD Χαρτς – Ρέιντζερς Scottish Premiership