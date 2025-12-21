Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Η Super League και το Ολυμπιακός - Κολοσσός
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League και της Stoiximan GBL

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και τένις να κυριαρχούν σε ελληνικά και διεθνή γήπεδα. Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, με σημαντικά παιχνίδια σε Super League, Basket League και Super League 2, όσο και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπου ξεχωρίζουν αναμετρήσεις σε Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/12/2025):

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αναντολού Εφές – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Κολοσσός GBL

13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μπαρτσελόνα – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Πίζα Serie A

14:00 Action 24 Μαρκό – Χανιά Super League 2

14:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Σάλκε Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

15:00 Mega News Παναργειακός – Ολυμπιακός Β Super League 2

15:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Τβέντε Eredivisie

15:30 COSMOTE SPORT 3 HD Χαρτς – Ρέιντζερς Scottish Premiership

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Μαρούσι Basket League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Τορίνο Serie A

16:30 Novasports Start Μάιντς – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

17:15 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκόπουλο – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

18:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

18:30 Novasports 3HD Χάιντενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ουντινέζε Serie A

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Super League

19:30 Novasports Start Γρανάδα – Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο

19:30 Novasports 1HD Έλτσε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρόκο – Κομόρες Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Super League

21:45 ψCOSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Χετάφε La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Χοκς – Σικάγο Μπουλς NBA
