Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Η Super League και το Ολυμπιακός - Κολοσσός
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Η Super League και το Ολυμπιακός - Κολοσσός
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League και της Stoiximan GBL
Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και τένις να κυριαρχούν σε ελληνικά και διεθνή γήπεδα. Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, με σημαντικά παιχνίδια σε Super League, Basket League και Super League 2, όσο και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπου ξεχωρίζουν αναμετρήσεις σε Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/12/2025):
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αναντολού Εφές – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Κολοσσός GBL
13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μπαρτσελόνα – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Πίζα Serie A
14:00 Action 24 Μαρκό – Χανιά Super League 2
14:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Σάλκε Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
15:00 Mega News Παναργειακός – Ολυμπιακός Β Super League 2
15:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Τβέντε Eredivisie
15:30 COSMOTE SPORT 3 HD Χαρτς – Ρέιντζερς Scottish Premiership
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Μαρούσι Basket League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Τορίνο Serie A
16:30 Novasports Start Μάιντς – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
17:15 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκόπουλο – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
18:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
18:30 Novasports 3HD Χάιντενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ουντινέζε Serie A
19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Super League
19:30 Novasports Start Γρανάδα – Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο
19:30 Novasports 1HD Έλτσε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Μπασκόνια ACB Liga Endesa
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρόκο – Κομόρες Κύπελλο Εθνών Αφρικής
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Super League
21:45 ψCOSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Αταλάντα Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Χετάφε La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Χοκς – Σικάγο Μπουλς NBA
