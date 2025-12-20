Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Αταμάν: «Μακάρι στο μέλλον να δούμε μαζί φιλάθλους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού»
Όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Ηρακλή
Μετά το τέλος του αγώνα στο «Telekom Center Athens» όπου ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε μεν, αλλά κατάφερε να νικήσει χωρίς προβλήματα τον Ηρακλή με 97-82, ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο ρόστερ ή στο rotation με τη παρουσία τριών σέντερ.
«Όλες οι ομάδες στην Euroleague έχουν τρεις σέντερ, οι μεγάλες ομάδες. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτό, γιατί αν έχεις δύο παίκτες για μία θέση, αν ένας τραυματιστεί ή αρρωστήσει έχεις πρόβλημα.
Είδαμε ότι ο Φαρίντ είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά είναι 36 χρονών και ξόδεψε πολλή ενέργεια στην διπλή εβδομάδα και κουράζεται.
Το είδαμε και είναι λογικό, είναι ανθρώπινο να συμβεί. Δεν είναι κάποιος Θεός που μπορεί να ξοδεύει ενέργεια» ανέφερε αρχικά και συνέχισε:
«Στη θέση του σέντερ πρέπει να σπαταλάς αρκετή ενέργεια. Και αυτήν την περίοδο έχει πέσει από πλευράς φυσικής κατάστασης και είδα πως ήταν κουρασμένος.
Ελπίζω πως θα συνεχίσουμε με το ίδιο ρόστερ. Είναι μεγάλο ερωτηματικό και η κατάσταση του Ματίας Λεσόρ. Δεν είμαι σίγουρος εάν θα επιστρέψει να παίξει. Κανείς δεν ξέρει πότε θα επιστρέψει».
Νωρίτερα είχε πει για τη συνύπαρξη των οπαδών και των δύο ομάδων στο γήπεδο: «Μου έκανε εντύπωση που είδα τους οπαδούς του Ηρακλή και που είδα την Θύρα 13 στο γήπεδο στο πρωτάθλημα.
Κατάλαβα τον λόγο. Είναι καλό, είναι δίκαιο για τους οπαδούς που υποστηρίζουν τον σύλλογό τους. Ελπίζω πως στο μέλλον, δεν ξέρω πότε, ότι θα είμαστε μαζί με οπαδούς του Ολυμπιακού.
Έχω πολλούς φίλους που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Ολυμπιακού, και ότι οι οπαδοί μας έχουν φίλους Ολυμπιακούς και το ανάποδο, αλλά στο παρκέ υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα.
Και να συνεχιστεί, είναι καλό. Αλλά ίσως μία μέρα μπορεί να με εκπλήξουν με οπαδούς των δύο μεγάλων αυτών συλλόγων στην Ελλάδα».
