Άρης - Περιστέρι 81-76: Πήρε τη ματσάρα στην παράταση με κορυφαίο τον Νουά, δείτε βίντεο
Σε ένα ματς που κρίθηκε στην παράταση, ο Άρης επικράτησε του Περιστερίου με 81-76 - Μεγάλο ματς ο Νουά με 27 πόντους και clutch τρίποντο στο τέλος
Ματσάρα στο Νick Galis Hall που... έσπασαν καρδιές.
Τελικά ο Άρης επικράτησε με 81-76 του Περιστερίου αφού ο Ανίμε Νουά το πήρε πάνω του και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη για τη Basket League.
Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης φοβερός ήταν ο Νουά με 27 πόντους και το τρίποντο στην παράταση που κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του Μίλιτσιτς.
Από την άλλη πλευρά 10 πόντους με 14 ριμπάουντ είχε ο Φαν Τούμπεργκεν και 10 πόντους με 10 ριμπάουντ ο Κακλαμανάκης. Στους 13 σταμάτησε ο Χάρις.
Άρης - Περιστέρι: Το ματς
Το Περιστέρι μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και κατάφερε να προηγηθεί με 16-20 χάρη στον Καρντένας στο 7'.
Ο Χάρις έκανε το 14-20 λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου, με τον Μήτρου Λονγκ να διαμορφώνει το 16-20 στο 10'.
Ο Άρης πάτησε γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και κατάφερε να περάσει μπροστά με τον Χάρελ να γράφει το 31-28 στο 16'. Το ημίχρονο τελείωσε στο 39-35 χάρη στον Άντζουσιτς.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης σούταρε με 6/11 τρίποντα στα πρώτα 20 λεπτά.
Με Τζόουνς και Νουά ο Άρης ξέφυγε με 7 πόντους στο 27΄' κάνοντας το 55-48. Το Περιστέρι δεν τα παράτησε και έφερε το ματς στα ισα με το καλάθι του Χάρις για το 60-60 στο 35'.
Ο Κουλμπόκα σκόραρε για το 71-71 στα 24 δευτερόλεπτα για το τέλος αλλά ο Νίκολς ισοφάρισε και έστειλε το ματς στην παράταση.
O Mήτρου Λονγκ έκανε το 78-73, δύο λεπτά πριν τη λήξη της παράτασης.
Ο Νίκολς μείωσε σε 78-76, όμως ο Νουά με τρίποντο στα 10 δευτερόλεπτα πλήγωσε το Περιστέρι και κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του.
Τα δεκάλεπτα: 16-20, 39-35, 58-50, 71-71, 81-76
