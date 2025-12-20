Η ΑΕΚ πήρε το θρίλερ στη Μύκονο επικρατώντας με 77-76, δείτε βίντεο

Ο MVP: Μπάρτλεϊ με 21 πόντους και ο Σίλβα με 16 πόντους για την ΑΕΚ.Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάναντι με 16 πόντους και μεγάλα καλάθια στο τέλος.ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το γεγονός πως Σίλβα και Σκορδίλης έφυγαν με 5 φάουλ, ενώ ο Γκρέι τελείωσε με 4 φάουλ.