Θρύλοι… σε τιμές χρυσού: Πόσο θα πλήρωναν σήμερα οι ομάδες για τα αστέρια των ’90 (pics)
Ένα πρωτότυπο μαθηματικό εργαλείο επαναπροσδιορίζει τα ποσά των μεταγραφών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, προσαρμόζοντάς τα στα σημερινά οικονομικά δεδομένα
Με βάση αυτή την αναπροσαρμογή, ο Νεϊμάρ θα κόστιζε σήμερα πάνω από 300 εκατ. ευρώ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο περίπου 150 εκατ., ο Ζινεντίν Ζιντάν 140 εκατ. και ο Λουίς Φίγκο 120 εκατ.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα έρευνας της Betfair, σύμφωνα με την οποία οκτώ από τις δέκα ακριβότερες μεταγραφές όλων των εποχών, όταν υπολογιστούν με σημερινές αξίες, αφορούν ισπανικούς συλλόγους. Η μελέτη βασίστηκε σε ένα διαδικτυακό εργαλείο που ανέπτυξε η ίδια η εταιρεία, με την ονομασία «The Calculator».
Το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιεί σύνθετο μαθηματικό τύπο για να επικαιροποιήσει το κόστος οποιασδήποτε μεταγραφής, από τις πιο εμβληματικές έως τις πιο «ταπεινές». Στους υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως ο πληθωρισμός, οι νομισματικές διακυμάνσεις (ιδίως για μεταγραφές που έγιναν σε πεσέτες), αλλά και η εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων στο πέρασμα των ετών.
