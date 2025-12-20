Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Οι Σίξερς χάλασαν τη γιορτή των Νικς, οι Μπουλς «άλωσαν» το Κλίβελαντ
Παρά το εορταστικό κλίμα στο MSG, οι Νικς λύγισαν στο φινάλε από τους Σίξερς με 107-116 - Οι Μπουλς επικράτησαν 136-125 των Καβαλίερς, δείχνοντας πως έχουν ξαναβρεί τον δρόμο τους
Η βραδιά που προοριζόταν για γιορτή στο Madison Square Garden μετά την κατάκτηση του NBA Cup, εξελίχθηκε τελικά σε απογοήτευση για τους Νικς, με τους Σίξερς να εμφανίζονται πιο ψύχραιμοι στο κρίσιμο σημείο και να φεύγουν από τη Νέα Υόρκη με τη νίκη (116-107).
Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι κύλησε σε απόλυτη ισορροπία. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα, χωρίς κανείς να μπορεί να χτίσει διαφορά. Το σκορ έμεινε χαμηλά σε απόσταση αναπνοής μέχρι την ανάπαυλα, όπου οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με οριακό προβάδισμα (58-57). Μετά την ανάπαυλα, η Φιλαδέλφεια εμφανίστηκε πιο συγκεντρωμένη. Ο Ταϊρίς Μάξεϊ άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς, ο Βι Τζέι Έτζκομπ έδινε ενέργεια μέχρι το τέλος που έγινε η διαφορά. Με επιμέρους σκορ 28-20 στην τέταρτη περίοδο, οι Σίξερς ξέφυγαν, έχοντας τον Μάξεϊ σε ρόλο ηγέτη, καθώς πέτυχε 11 από τους πόντους του στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.
Ο Ταϊρίς Μάξεϊ ολοκλήρωσε το ματς με 30 πόντους και 9 ασίστ, με τον Έτζκομπ να προσθέτει 23 πόντους, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία του Αντρέ Ντράμοντ, που κάλυψε το κενό του Εμπίντ με 14 πόντους και 13 ριμπάουντ. Από πλευράς Νικς, ξεχώρισε ο Μίτσελ Ρόμπινσον, που πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση με 21 πόντους και 16 ριμπάουντ, όμως η εμφάνισή του δεν στάθηκε αρκετή για να αποτραπεί η πρώτη εντός έδρας ήττα μετά το Cup.
Τα δωδεκάλεπτα: 29-29, 59-57, 57-88, 107-116
Καβαλίερς - Μπουλς
Οι Σικάγο Μπουλς έστειλαν ηχηρό μήνυμα από το Κλίβελαντ, φεύγοντας με μια σπουδαία νίκη (136-125) απέναντι στους Καβαλίερς. Το ματς ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να μπαίνουν πιο δυνατά, παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα, όμως οι Μπουλς αντέδρασαν άμεσα. Με σωστές αποφάσεις στην επίθεση και τον Βούτσεβιτς να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι, το Σικάγο ισορρόπησε την κατάσταση και σταδιακά πήρε τον έλεγχο, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ (66-55).
Στην αρχή της τρίτης περιόδου, οι «Ταύροι» ανέβασαν ακόμη περισσότερο την ένταση και έφτασαν να προηγούνται με διψήφια διαφορά (74-60), δείχνοντας έτοιμοι να καθαρίσουν το παιχνίδι. Οι Καβαλίερς, ωστόσο, δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Με τον Ντάριους Γκάρλαντ να ηγείται της αντεπίθεσης και να βρίσκει συμπαραστάτες, το Κλίβελαντ απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί και έφερε το ματς ξανά σε απόλυτη ισορροπία.
Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι μέχρι τα τελευταία λεπτά, με το σκορ να είναι ισόπαλο (115-115). Εκεί, οι Μπουλς έδειξαν μεγαλύτερη ψυχραιμία και καθαρό μυαλό με τον Νίκολα Βούτσεβιτς σε πρωταγωνιστικό ρόλο
Ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 24 πόντους και 15 ριμπάουντ κυριάρχησε μαζί με τον Μάτας Μπουζέλις των επίσης 24 πόντων για τους Μπουλς, με τον Ντάριους Γκάρλαντ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς έχοντας 35 πόντους και 8 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 32-32, 55-66, 99-101, 125-136
