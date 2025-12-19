Τρομερά άτυχος ο Τραορέ, αποχώρησε υποβασταζόμενος στην 3η περίοδο του αγώνα με τον Ολυμπιακό, δείτε βίντεο
Ο Γάλλος σέντερ της Βιλερμπάν στην προσπάθεια του να παίξει άμυνα στον Μιλουτίνοφ, γύρισε το πόδι του τραυματίζοντας τον αστράγαλό του
Ο Αρμέλ Τραορέ τραυματίστηκε στο Ολυμπιακός – Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το γήπεδο για τα αποδυτήρια.
Συγκεκριμένα, ο παίκτης της γαλλικής ομάδας αποχώρησε στο έβδομο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης, μετά από σύγκρουση με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, στην προσπάθειά του να παίξει άμυνα, με τον κόσμο των ερυθρολεύκων να τον χειροκροτεί.
Ο Αρμέλ Τραορέ αποχωρεί υποβασταζόμενος από το παρκέ του ΣΕΦ μετά τον τραυματισμό του, με χειροκρότημα από τον κόσμο του Ολυμπιακού pic.twitter.com/kqyfXktFaG— SPORT24 (@sport24) December 19, 2025
