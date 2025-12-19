Τρομερά άτυχος ο Τραορέ, αποχώρησε υποβασταζόμενος στην 3η περίοδο του αγώνα με τον Ολυμπιακό, δείτε βίντεο
Αρμέλ Τραορέ Ολυμπιακός Βιλερμπάν Euroleague Νίκολα Μιλουτίνοφ

Τρομερά άτυχος ο Τραορέ, αποχώρησε υποβασταζόμενος στην 3η περίοδο του αγώνα με τον Ολυμπιακό, δείτε βίντεο

Ο Γάλλος σέντερ της Βιλερμπάν στην προσπάθεια του να παίξει άμυνα στον Μιλουτίνοφ, γύρισε το πόδι του τραυματίζοντας τον αστράγαλό του

Τρομερά άτυχος ο Τραορέ, αποχώρησε υποβασταζόμενος στην 3η περίοδο του αγώνα με τον Ολυμπιακό, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Αρμέλ Τραορέ τραυματίστηκε στο ΟλυμπιακόςΒιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το γήπεδο για τα αποδυτήρια.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης της γαλλικής ομάδας αποχώρησε στο έβδομο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης, μετά από σύγκρουση με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, στην προσπάθειά του να παίξει άμυνα, με τον κόσμο των ερυθρολεύκων να τον χειροκροτεί.

1 ΣΧΟΛΙΟ

