Euroleague: Ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε σε υπόκλιση και την πρωτοπόρο Χαποέλ, νίκες για Ρεάλ, Φενέρ και Μακάμπι
Οι πράσινοι επιβλήθηκαν με 93-82 της ομάδας του Ιτούδη και παρέμειναν στην 4η θέση με ρεκόρ 11-6 - Επέστρεψε στις νίκες η Ρεάλ, 95-90 την Παρί - «Περίπατος» της Φενερ στο Μιλάνο, 4η σερί νίκη για Μακάμπι
Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 στο Telekom Center Athens, για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, έπειτα από το «διπλό» στην έδρα της Φενέρμπαχτσε. Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βελτίωσε το ρεκόρ της σε 11-6, υποχρεώνοντας παράλληλα τη Χάποελ στην πέμπτη ήττα της σεζόν. Η Ρεάλ Μαδρίτης «κλείδωσε» την Παρί στο τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε με 95-90, έχοντας ως MVP τον Τεό Μαλεντόν. Η Φενέρμπαχτσε επιβλήθηκε (87-72) της Αρμάνι στο Μιλάνο με εξαιρετική εμφάνιση των Μπόνζι Κόλσον και Χόρτον Τάκερ. Η Μακάμπι επικράτησε της Βαλένθια με 85-82 και παραμένει αήττητη μέσα στον Δεκέμβριο.
Ο Παναθηναϊκός... παραμέρισε την κούραση από το έπος της Πόλης και υποχρέωσε σε υπόκλιση στο Telekom Center Athens την πρωτοπόρο Χαποέλ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Οι «πράσινοι» επικράτησαν πιο άνετα από το... αναμενόμενο και με το τελικό 93-82, για την 17η αγωνιστική της Euroleague, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-6, παραμένοντας στην τετράδα και δίνοντας συνέχεια στην «καταδίωξη» της κορυφής. Στον αντίποδα, οι Ισραηλινοί είδαν το αήττητο σερί τους (3-0) να ολοκληρώνεται στο ΟΑΚΑ, όπου υπέστησαν την πέμπτη εφετινή ήττα τους.
Η είσοδος του Κώστα Σλούκα στο παρκέ λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου αποτέλεσε το «κλειδί» της επιτυχίας για το «τριφύλλι». Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε στο 31΄ ένα προσωπικό σερί 8-0, ανάβοντας τη σπίθα και παραδίδοντας τη σκυτάλη στους Κέντρικ Ναν και Τσεντί Όσμαν, οι οποίοι από τα 6,75 διαμόρφωσαν στο 35΄ το +14 (80-66), το οποίο ήταν αρκετό για να φτάσει το σύνολο του Εργκίν Αταμάν στην 11η νίκη του.
Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο συνήθης-ύποπτος Κέντρικ Ναν με 19 πόντους, ενώ στους 17 σταμάτησε ο Τσεντί Όσμαν και στους 11 ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Από τη Χαποέλ ξεχώρισε ο Τάιλερ Ένις με 16 πόντους και 4/8 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 22-17, 45-46, 65-62, 93-82
Η Ρεάλ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, κάμπτοντας με 95-90 την αντίσταση της Παρί στη Μαδρίτη, για την 17η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Με την αποψινή νίκη οι Ισπανοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 10-7 και πάτησαν οκτάδα, ενώ οι Γάλλοι υπέστησαν τη δωδέκατη ήττα τους και έκτη διαδοχική.
Επέστρεψε στις νίκες η Ρεάλ, 95-90 την Παρί
Οι Μαδριλένοι «καθάρισαν» τον αγώνα στον... επίλογο του, όταν αποφάσισαν να παίξουν άμυνα. Περιορίζοντας την Παρί κάτω από τους 20 πόντους, η Ρεάλ είχε επιμέρους σκορ 25-16 στην τέταρτη περίοδο και έφτασε δίχως απρόοπτα σε μία νίκη που μέχρι το 30΄ φάνταζε δύσκολη...
Κορυφαίος των Ισπανών ο Τεό Μαλεντόν με 21 πόντους, ενώ από τους Γάλλους δεν αρκούσαν οι 19 του σχεδόν... αλάνθαστου (5/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές) Τζάρεντ Ρόντεν.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 49-50, 70-74, 95-90
Κυριαρχώντας στα τρία απ’ τα τέσσερα δεκάλεπτα και πολύ περισσότερο στην τελευταία περίοδο όπου «έγραψε» ένα επιμέρους 17-31, η Φενερμπαχτσέ πέρασε σαν... αέρας απ’ το Μιλάνο επικρατώντας της Αρμάνι με 87-72 στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague, επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την εντός έδρας ήττα της απ’ τον Παναθηναϊκό και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 10-6.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε ξανά σε τρομερή βραδιά τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος «έγραψε» 23 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ στα κρίσιμα σημεία έβαλε την... υπογραφή του και ο αλάνθαστος Μπόνζι Κόλσον με 20 πόντους και 5/5 τρίποντα.
Η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, είχε μεγάλο «όπλο» της την ευστοχία έξω απ’ τα 6,75μ., όπου μέτρησε 12/24 τρίποντα (50%), ενώ είχε 11 λάθη για 18 ασίστ.
Απ’ την Αρμάνι που «έπεσε» στο 9-8 μετά από δύο σερί νίκες, το πάλεψε όσο μπορούσε ο Μπρουκς με 18 πόντους (4/9 τρίπ.), ενώ 13 πόντους σημείωσε ο Γκούντουριτς.
Τα δεκάλεπτα: 11-19, 32-40, 55-56, 72-87
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το επιβεβαίωσε και απόψε, εναντίον της Βαλένθια. Η ομάδα του Οντέντ Κάτας επικράτησε 85-82 της Βαλένθια στην Ιερουσαλήμ και με την 4η διαδοχική νίκη της στη Euroleague βελτίωσε ακόμα περισσότερο το ρεκόρ της (7-10), ενώ οι Ισπανοί υποχώρησαν στο 11-6.
Η δύναμη της έδρας μέτρησε στο σημερινό ματς, καθώς η Μακάμπι δεν έχει χάσει ποτέ ως γηπεδούχος από τη Βαλένθια. Παρότι στην πρώτη περίοδο οι Ισπανοί είχαν την πρωτοβουλία, σταδιακά η Μακάμπι ανέλαβε τα ηνία του αγώνα, πέρασε μπροστά και δημιούργησε διαφορά η οποία έγινε για πρώτη φορά διψήφια στο μέσον της τρίτης περιόδου (64-54).
Η Βαλένθια κατάφερε να κρατήσει τους γηπεδούχους χωρίς σκορ στο τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού κι έτσι είχε την ευκαιρία της στην εκπνοή, όμως το τρίποντο του Μοντέρο ήταν άστοχο. Οι Ισραηλινοί πήραν τη νίκη 85-82 με παροιμιώδη επιθετική πολυφωνία: Λούντμπεργκ 12 (7ασ.), Γουόκερ 14. Λιφ 11 (5ρ.), Σάντος 10 και Χορντ 9 (7ρ.).
Ο Κοστέλο με 13π., 6ρ. και ο Κάμερον Τέιλορ με 15π., 8ρ. ξεχώρισαν από τους ηττημένους.
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 47-41, 70-61, 85-82
Παρασκευή 19/12
19:30 Αναντολού Εφές-Dubai Basketball
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρτίζαν
20:30 Μονακό-Μπάγερν Μονάχου
21:15 Ολυμπιακός-Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια
21:45 Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια
18:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο
19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός
20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια
21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές
21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 26/12
19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι
20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός
«Περίπατος» της Φενερμπαχτσέ στο Μιλάνο, 87-72 την Αρμάνι
Τέταρτη σερί νίκη η Μακάμπι, 85-82 τη Βαλένθια
Αποτελέσματα-17η αγωνιστικήΠέμπτη 18/12
Παρασκευή 19/12
19:30 Αναντολού Εφές-Dubai Basketball
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρτίζαν
20:30 Μονακό-Μπάγερν Μονάχου
21:15 Ολυμπιακός-Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια
21:45 Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια
Επόμενη αγωνιστική (18η)Τρίτη 23/12
18:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο
19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός
20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια
21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές
21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 26/12
19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι
20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός
