Euroleague: Ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε σε υπόκλιση και την πρωτοπόρο Χαποέλ, νίκες για Ρεάλ, Φενέρ και Μακάμπι

«Περίπατος» της Φενερμπαχτσέ στο Μιλάνο, 87-72 την Αρμάνι

Τέταρτη σερί νίκη η Μακάμπι, 85-82 τη Βαλένθια

Αποτελέσματα-17η αγωνιστική

Βαθμολογία

Επόμενη αγωνιστική (18η)

Οι Μαδριλένοι «καθάρισαν» τον αγώνα στον... επίλογο του, όταν αποφάσισαν να παίξουν άμυνα. Περιορίζοντας την Παρί κάτω από τους 20 πόντους, η Ρεάλ είχε επιμέρους σκορ 25-16 στην τέταρτη περίοδο και έφτασε δίχως απρόοπτα σε μία νίκη που μέχρι το 30΄ φάνταζε δύσκολη...Κορυφαίος των Ισπανών ο Τεό Μαλεντόν με 21 πόντους, ενώ από τους Γάλλους δεν αρκούσαν οι 19 του σχεδόν... αλάνθαστου (5/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές) Τζάρεντ Ρόντεν.Τα δεκάλεπτα: 24-21, 49-50, 70-74, 95-90Κυριαρχώντας στα τρία απ’ τα τέσσερα δεκάλεπτα και πολύ περισσότερο στην τελευταία περίοδο όπου «έγραψε» ένα επιμέρους 17-31, η Φενερμπαχτσέ πέρασε σαν... αέρας απ’ το Μιλάνο επικρατώντας της Αρμάνι με 87-72 στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague, επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την εντός έδρας ήττα της απ’ τον Παναθηναϊκό και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 10-6.Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε ξανά σε τρομερή βραδιά τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος «έγραψε» 23 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ στα κρίσιμα σημεία έβαλε την... υπογραφή του και ο αλάνθαστος Μπόνζι Κόλσον με 20 πόντους και 5/5 τρίποντα.Η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, είχε μεγάλο «όπλο» της την ευστοχία έξω απ’ τα 6,75μ., όπου μέτρησε 12/24 τρίποντα (50%), ενώ είχε 11 λάθη για 18 ασίστ.Απ’ την Αρμάνι που «έπεσε» στο 9-8 μετά από δύο σερί νίκες, το πάλεψε όσο μπορούσε ο Μπρουκς με 18 πόντους (4/9 τρίπ.), ενώ 13 πόντους σημείωσε ο Γκούντουριτς.Τα δεκάλεπτα: 11-19, 32-40, 55-56, 72-87Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το επιβεβαίωσε και απόψε, εναντίον της Βαλένθια. Η ομάδα του Οντέντ Κάτας επικράτησε 85-82 της Βαλένθια στην Ιερουσαλήμ και με την 4η διαδοχική νίκη της στη Euroleague βελτίωσε ακόμα περισσότερο το ρεκόρ της (7-10), ενώ οι Ισπανοί υποχώρησαν στο 11-6.Η δύναμη της έδρας μέτρησε στο σημερινό ματς, καθώς η Μακάμπι δεν έχει χάσει ποτέ ως γηπεδούχος από τη Βαλένθια. Παρότι στην πρώτη περίοδο οι Ισπανοί είχαν την πρωτοβουλία, σταδιακά η Μακάμπι ανέλαβε τα ηνία του αγώνα, πέρασε μπροστά και δημιούργησε διαφορά η οποία έγινε για πρώτη φορά διψήφια στο μέσον της τρίτης περιόδου (64-54).Η Βαλένθια κατάφερε να κρατήσει τους γηπεδούχους χωρίς σκορ στο τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού κι έτσι είχε την ευκαιρία της στην εκπνοή, όμως το τρίποντο του Μοντέρο ήταν άστοχο. Οι Ισραηλινοί πήραν τη νίκη 85-82 με παροιμιώδη επιθετική πολυφωνία: Λούντμπεργκ 12 (7ασ.), Γουόκερ 14. Λιφ 11 (5ρ.), Σάντος 10 και Χορντ 9 (7ρ.).Ο Κοστέλο με 13π., 6ρ. και ο Κάμερον Τέιλορ με 15π., 8ρ. ξεχώρισαν από τους ηττημένους.Τα δεκάλεπτα: 19-21, 47-41, 70-61, 85-82Πέμπτη 18/12Παναθηναϊκός–Χαποέλ Τελ Αβίβ 93-82Μακάμπι Τελ Αβίβ –Βαλένθια 85-82Αρμάνι Μιλάνο –Φενερμπαχτσέ 72-87Ρεάλ Μαδρίτης–Παρί 95-90Παρασκευή 19/1219:30 Αναντολού Εφές-Dubai Basketball20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρτίζαν20:30 Μονακό-Μπάγερν Μονάχου21:15 Ολυμπιακός-Βιλερμπάν21:30 Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια21:45 Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους ΜπολόνιαΧάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-5Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 11-5Βαλένθια (Ισπανία) 11-6Παναθηναϊκός 11-6Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 10-6Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 10-7Μονακό (Μονακό) 9-7Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-7Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-7Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-8Ολυμπιακός 8-7Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-8Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-9Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 7-10Παρτιζάν (Σερβία) 6-10Μπασκόνια (Ισπανία) 6-10Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-10Παρί (Γαλλία) 5-12Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-11Βιλερμπάν (Γαλλία) 4-12* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-ΦενέρμπαχτσεΤρίτη 23/1218:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές21:45 Παρί-Ερυθρός ΑστέραςΠαρασκευή 26/1219:00 Παρτίζαν-Μακάμπι20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός