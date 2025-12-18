Foot Mercato: «Έχει κάνει κρούση για Ντιαλό ο Ολυμπιακός, στην κούρσα Νις και Άντερλεχτ»
Foot Mercato: «Έχει κάνει κρούση για Ντιαλό ο Ολυμπιακός, στην κούρσα Νις και Άντερλεχτ»

Το όνομα του Σενεγαλέζου στόπερ, Αμπτντού Ντιαλό, συνέδεσαν ξανά με τον Ολυμπιακό στη Γαλλία

Foot Mercato: «Έχει κάνει κρούση για Ντιαλό ο Ολυμπιακός, στην κούρσα Νις και Άντερλεχτ»
Ο Ολυμπιακός έχει το βλέμμα του στη διατήρηση των σκήπτρων του στην Ελλάδα αλλά και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League και φυσικά είναι πάντα σε εγρήγορση όσον αφορά στη μεταγραφική του δραστηριότητα. Ένας από τους χώρους όπου φέρεται να θέλει να ενισχυθεί είναι και το κέντρο της άμυνας.

Πριν μερικές ημέρες η γαλλική ιστοσελίδα «Foot Mercato» συνέδεσε το όνομά του με αυτό του Σενεγαλέζου στόπερ, Αμπντού Ντιαλό. Με νέο δημοσίευμα οι Γάλλοι το... πήγαν ένα βήμα παραπέρα, αφού ανέφεραν πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη κάνει κρούση στο περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Βέβαια, εξακολουθούν να έχουν ανταγωνισμό και από τη Νις και από την Άντερλεχτ.

Ο 29χρονος αριστεροπόδαρος Σενεγαλέζος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο Κατάρ με την Αλ Ντουχαΐλ αλλά μετά από δύο χρόνια θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη και να παίξει στο πιο ανταγωνιστικό επίπεδο που μπορεί. Το κίνητρό του είναι πολύ ισχυρό μιας και στόχος του είναι να γίνει ξανά ενεργό μέλος της εθνικής του ομάδας εν όψει Μουντιάλ 2026.

Ο Ντιαλό έχει βαρύ βιογραφικό, έχοντας αγωνιστεί σε συλλόγους όπως η Ντόρτμουντ (38 συμμετοχές), Παρί Σεν Ζερμέν (75 συμμετοχές) και Λειψία (15 συμμετοχές).

Πηγή:www.gazzetta.gr
