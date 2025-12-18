Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Μεντιλίμπαρ: «Αυτό θέλω απ' τον Άγιο Βασίλη»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ματς του Σαββάτου του Ολυμπιακού με την Κηφισιά αλλά και το «βαρύ» πρόγραμμα του Ιανουαρίου
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το 2025 με ένα σημαντικό ματς στο Φάληρο, καθώς το βράδυ του Σαββάτου (20:30, 20/12) οι Πειραιώτες θα υποδεχτούν την Κηφισιά για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στο Novasports για το ματς με την ομάδα των Βορείων Προαστείων, ενώ μοίρασε ευχές και ζήτησε κάτι λιτό, αλλά ουσιαστικό απ’ τον Άγιο Βασίλη!
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Για το βαρύ πρόγραμμα που προέκυψε μετά και την ολοκλήρωση της League Phase του Κυπέλλου: «Αυτό ακριβώς θέλουμε. Είναι καλό σημάδι και μας αρέσει που συνεχίζουμε καλά σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα το μυαλό μας είναι στην Κηφισιά και στο πως θα κερδίσουμε για να πάμε ήρεμοι στις διακοπές. Στη συνέχεια θα έχουμε μια εβδομάδα διακοπές και μια εβδομάδα για να προετοιμαστούμε για το super cup. Κάπου εκεί θα ξεκινήσουμε να παίζουμε συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες. Όμως είμαστε ήρεμοι γιατί έχουμε χρόνο μπροστά μας για να τα προετοιμάσουμε όλα».
Για το ματς με την Κηφισιά: «Θα είναι σίγουρα δύσκολο. Θέλουμε να κερδίσουμε και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Μέχρι τώρα έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος στην έδρα μας και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Οι τρεις βαθμοί θα μας δώσουν την ηρεμία που θέλουμε στο διάστημα της διακοπής».
Οι ευχές του για τις γιορτές: «Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους. Ελπίζουμε η νέα χρονιά να είναι τόσο όμορφη για μας όσο και η προηγούμενη. Να είμαστε όλοι καλά, να περάσουμε ωραίες διακοπές και να ξεκουραστούμε».
Για το τι θα ζητούσε από τον Άγιο Βασίλη: «Να συνεχίσουμε όπως είμαστε».
Πηγή: www.novasports.gr
