Η Super League 2 βάζει γκολ για το Χαμόγελο του Παιδιού

Η Super league 2, στο πλαίσιο της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης των κοινωνικών της δράσεων, διοργανώνει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου2025 , από τις 10:00 έως τις 18:00, μια ολοήμερη δράση αθλητισμού και αλληλεγγύης με τίτλο ‘’Βάζουμε γκολ για το Χαμόγελο του Παιδιού’’, στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου