Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Η Super League 2 βάζει γκολ για το Χαμόγελο του Παιδιού
Η Super League 2 βάζει γκολ για το Χαμόγελο του Παιδιού
Η Super league 2, στο πλαίσιο της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης των κοινωνικών της δράσεων, διοργανώνει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου2025 , από τις 10:00 έως τις 18:00, μια ολοήμερη δράση αθλητισμού και αλληλεγγύης με τίτλο ‘’Βάζουμε γκολ για το Χαμόγελο του Παιδιού’’, στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου
Η εκδήλωση έχει ως βασικό σκοπό τη στήριξη του Οργανισμού και απευθύνεται σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική και αθλητική οικογένεια, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού και τη δύναμη του να ενώνει.
Στη δράση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του αγώνα ΜΑΡΚΟ – ΧΑΝΙΑ της 15ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE 2 2025-2026, συμμετέχουν ακαδημίες ποδοσφαίρου με αγώνες ποδοσφαίρου στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προσφοράς, ευθύνης και ανθρωπιάς μέσα από το ποδόσφαιρο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης:
Θα λειτουργεί bazzar του Χαμόγελου του Παιδιού, με δυνατότητα αγοράς προϊόντων για την ενίσχυση του Οργανισμού.
Θα πραγματοποιείται λαχειοφόρος αγορά από τον Οργανισμό.
Θα βρίσκεται στο χώρο κινητή μονάδα του Οργανισμού για την παραλαβή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.
Η Super League 2 καλεί σωματεία, αθλητές, προπονητές, παράγοντες, φιλάθλους και πολίτες να στηρίξουν έμπρακτα αυτή την πρωτοβουλία, αποδεικνύοντας ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αγώνας, αλλά και στάση ζωής, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης.
Γιατί κάθε συμμετοχή είναι ένα γκολ ανθρωπιάς. Και κάθε γκολ, ένα Χαμόγελο παιδιού. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε στη διάθεση σας.
Υπεύθυνη δράσης: Βαραγγούλη Μαρία, Εθελόντρια για το Χαμόγελο του Παιδιού.
Τηλ:6944454312
Στη δράση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του αγώνα ΜΑΡΚΟ – ΧΑΝΙΑ της 15ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE 2 2025-2026, συμμετέχουν ακαδημίες ποδοσφαίρου με αγώνες ποδοσφαίρου στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προσφοράς, ευθύνης και ανθρωπιάς μέσα από το ποδόσφαιρο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης:
Θα λειτουργεί bazzar του Χαμόγελου του Παιδιού, με δυνατότητα αγοράς προϊόντων για την ενίσχυση του Οργανισμού.
Θα πραγματοποιείται λαχειοφόρος αγορά από τον Οργανισμό.
Θα βρίσκεται στο χώρο κινητή μονάδα του Οργανισμού για την παραλαβή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.
Η Super League 2 καλεί σωματεία, αθλητές, προπονητές, παράγοντες, φιλάθλους και πολίτες να στηρίξουν έμπρακτα αυτή την πρωτοβουλία, αποδεικνύοντας ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αγώνας, αλλά και στάση ζωής, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης.
Γιατί κάθε συμμετοχή είναι ένα γκολ ανθρωπιάς. Και κάθε γκολ, ένα Χαμόγελο παιδιού. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε στη διάθεση σας.
Υπεύθυνη δράσης: Βαραγγούλη Μαρία, Εθελόντρια για το Χαμόγελο του Παιδιού.
Τηλ:6944454312
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα