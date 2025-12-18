Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Ιστιοπλοΐα: Στην 4η θέση του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Νέων οι Χαμαριάς και Ξύπας
Στον αγώνα που διεξάγεται στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας συμμετέχουν οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 13 έως 18 χρόνων
Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας το παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων του 2025 με τη συμμετοχή 400 ιστιοπλόων από 70 χώρες.
Τρέχουν οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 13 έως 18 χρόνων και ο αγώνας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η χώρα μας εκπροσωπείται με 7 ιστιοπλόους και μέχρι τώρα την καλύτερη εμφάνιση πραγματοποιούν στα 420 αγοριών οι Σωκράτης Χαμαριάς – Ιάσων Ξύπας. Μετά από τέσσερις ιστιοδρομίες είναι 4οι με 17 βαθμούς ποινής σε σύνολο 28 σκαφών. Οι θέσεις τους είναι 7, 14 ( την αφαίρεσαν ως τη χειρότερη), 4, 6 αντίστοιχα.
Στην κατηγορία των κοριτσιών οι Γεωργία Φαβίου – Αμαλία Παπανικήτα είναι 13ες με 40 βαθμούς μεταξύ 20 σκαφών. Στις πέντε κούρσες που έχουν γίνει τερμάτισαν 12, 8, 16 (την αφαίρεσαν), 9 και 11 αντίστοιχα.
Στα ILCA 6 αγοριών έχουν γίνει έξι ιστιοδρομίες και ο Εμμανουήλ Βομβύλας είναι 19ος με 88 βαθμούς σε σύνολο 57 σκαφών. Οι θέσεις του είναι 7, 25, 58 (την αφαίρεσε), 6, 11 και 39 αντίστοιχα.
Στα κορίτσια η Τατιανή Μπουγιατιώτη είναι 33η με 135 βαθμούς μεταξύ 49 σκαφών. Τερμάτισε 19, 32, 21, 39 (την αφαίρεσε), 28 και 35 αντίστοιχα.
Στα Formula kite η Αργυρώ Κρότση είναι 7η με 33 βαθμούς μεταξύ 10 σκαφών. Έχουν γίνει μόλις τρεις κούρσες και έχει τερματίσει 11η ισάριθμες φορές.
