Κύπελλο ποδοσφαίρου: Το πρόγραμμα των play-offs του Ιανουαρίου
Τρία παιχνίδια θα διεξαχθούν την Τρίτη 6 Ιανουαρίου και ένα την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου
Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ το πρόγραμμα των αγώνων play-offs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26, από τους οποίους θα προκύψουν οι ομάδες που θα πλαισιώσουν τους 4 πρώτους της League Phase για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.
Οι αγώνες είναι μονοί και θα γίνουν στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν ψηλότερα στη βαθμολογία της League Phase.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Άρης - Παναιτωλικός (Γήπ. Κλεάνθης Βικελίδης, 15:00)
Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο, 17:30)
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος Αθηνών, γήπεδο Τούμπας, 20:00
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026
ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR, Παγκρήτιο Στάδιο, 17:00
*Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote tv.
