Κύπελλο ποδοσφαίρου: Το πρόγραμμα των play-offs του Ιανουαρίου
SPORTS
Κύπελλο ποδοσφαίρου Άρης ΠΑΟΚ Ατρόμητος Παναιτωλικός Βόλος Κηφισιά Αστέρας Τρίπολης

Κύπελλο ποδοσφαίρου: Το πρόγραμμα των play-offs του Ιανουαρίου

Τρία παιχνίδια θα διεξαχθούν την Τρίτη 6 Ιανουαρίου και ένα την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

Κύπελλο ποδοσφαίρου: Το πρόγραμμα των play-offs του Ιανουαρίου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ το πρόγραμμα των αγώνων play-offs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26, από τους οποίους θα προκύψουν οι ομάδες που θα πλαισιώσουν τους 4 πρώτους της League Phase για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Οι αγώνες είναι μονοί και θα γίνουν στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν ψηλότερα στη βαθμολογία της League Phase. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Άρης - Παναιτωλικός (Γήπ. Κλεάνθης Βικελίδης, 15:00)

Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο, 17:30)

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος Αθηνών, γήπεδο Τούμπας, 20:00

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR, Παγκρήτιο Στάδιο, 17:00

*Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote tv.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης