Ο Σλοτ πρώτο φαβορί για να φύγει από τη Λίβερπουλ – Το ανεξήγητο με Αμορίμ και τι δείχνουν τα προγνωστικά των «μπουκς»
Η Premier League δεν αφήνει κανέναν προπονητή ήσυχο
Μέσα σε λίγες εβδομάδες, τέσσερις τεχνικοί έχουν ήδη αποχωρήσει από τα πόστα τους, ενώ άλλοι βρίσκονται υπό πίεση για να διατηρήσουν τη θέση τους σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό και αδυσώπητο περιβάλλον.
Ο Τόμας Φρανκ της Τότεναμ φαίνεται να είναι ο μοναδικός που απολαμβάνει προσωρινά «ασφάλεια». Παρά την ήττα με 3-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που κράτησε τους Λονδρέζους με μόλις μία νίκη σε επτά παιχνίδια στην Premier League, η διοίκηση του συλλόγου εξακολουθεί να στηρίζει τον Δανό προπονητή.
