Euroleague: Ο Παναθηναϊκός για το απόλυτο στη διαβολοβδομάδα απόψε κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ
Μετά το διπλό από την Πόλη κόντρα στη Φενέρ πλέον οι Επτάστερος έχει μπροστά του τη μάχη με την Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Novasports Prime) στο «Telekom Center Athens»
Να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών θέλει ο Παναθηναϊκός.
Η ομάδα του Άταμαν κατάφερε να αποδράσει με το διπλό από την Πόλη κόντρα στη Φενέρ και πλέον έχει μπροστά του τη μάχη με την Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Novasports Prime) στο «Telekom Center Athens» για την 17η αγωνιστική της Euroleague.
O Toύρκος προπονητής μίλησε για τον Ρισόν Χολμς και είπε πως θα δει η ομάδα να θα είναι στο ρόστερ και πόσα λεπτά θα παίξει. Σύμφωνα με τον Άταμαν θα είναι πολύ σκληρό ματς, και θα πρέπει η ομάδα να σκεφτεί και να αποφασίσει πως θα τον χρησιμοποιήσει.Για τον Σλούκα τόνισε πως είναι καλά και θα παίξει.
Από την πλευρά του ο Κένεθ Φαρίντ τόνισε πως του αρέσει που υπάρχουν πολλά ματς και έχουν λιγότερες προπονήσεις.
Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας οι Ισραηλινοί με 12 νίκες και 4 ήττες, ενώ στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 10-6 συναντάμε τον Παναθηναϊκό.
Το πρόγραμμα της Πέμπτης
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια
21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι - Φενερμπαχτσέ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί
Πηγή: gazzetta.gr
