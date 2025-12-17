Φοβερό το Περιστέρι, επιβλήθηκε 98-84 της Σάσαρι και έκανε το «δύο στα δύο» στο FIBA Europe Cup, δείτε βίντεο
Φοβερό το Περιστέρι, επιβλήθηκε 98-84 της Σάσαρι και έκανε το «δύο στα δύο» στο FIBA Europe Cup, δείτε βίντεο

Εντυπωσιακή εμφάνιση και σημαντικό βήμα για τα προημιτελικά με τον Βαν Τούμπεργκεν να δεσπόζει (27π., 12ρ.)

Το Περιστέρι επικράτησε με 98-84 της Ντινάμο Σάσαρι στο «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 2η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του και ετοιμάζοντας το δρόμο για τα πλέι οφ της διοργάνωσης, μετά το «δύο στα δύο» στον 14ο όμιλο. Ο Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση με 27 πόντους και 12 ριμπάουντ, με τον Τάι Νίκολς και τον Άλβαρο Καρδένας να τον ακολουθούν σε απόδοση.

Το Περιστέρι ξεκίνησε δυνατά, χτίζοντας από νωρίς διψήφια διαφορά (27-13 στο πρώτο δεκάλεπτο) και εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +22 μέχρι το ημίχρονο (54-32). Η Σάσαρι προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 62-50 στο 25΄, αλλά μέχρι εκεί, καθώς η ελληνική ομάδα έλεγξε πλήρως το παιχνίδι και έφτασε σε διαφορά άνω των 20 πόντων στο τρίτο δεκάλεπτο. Παρά την αντίδραση των Ιταλών στο τέλος, μείωσαν προσωρινά σε μονοψήφιο αριθμό (88-79), όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και πήραν τελικά τη νίκη με 98-84.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 54-32, 75-55, 98-84

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τβάουρι, Χόντζιτς, Λανγκόβσκι

