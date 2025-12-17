Μεντιλίμπαρ: Θέλαμε να νικήσουμε για να είμαστε πρώτοι, δεν θυμάμαι τι έγινε την Κυριακή

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 6-0 του Ηρακλή στο Καραϊσκάκη και προκρίθηκε απευθείας ως πρώτος στα προημιτελικά του Κυπέλλου ποδοσφαίρου.



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Cosmote TV για το παιχνίδι και τόνισε πως έχει ξεχάσει ήδη το ματς με τον Άρη που προηγήθηκε.



Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Αυτό θέλαμε. Θέλαμε να έρθουμε στην τελευταία αγωνιστική και να κερδίσουμε το παιχνίδι μας, έτσι ώστε να αποφύγουμε εκείνη την προκριματική φάση των 16. Επομένως τώρα έχουμε ένα παιχνίδι στο Σούπερ Καπ στις 3 Ιανουαρίου και μετά θα έχουμε μία ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμάσουμε το επόμενό μας παιχνίδι».

Για το αν ήταν αυτή η αντίδραση που ήθελε μετά το στραβοπάτημα της Κυριακής: «Η αλήθεια είναι πως δεν θυμάμαι καν τι είχε συμβεί την προηγούμενη Κυριακή, γιατί δεν συνηθίζω να μένω στα προηγούμενα αποτελέσματα. Είναι μία άλλη διοργάνωση. Θέλαμε σήμερα να νικήσουμε για να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο και προετοιμάζουμε ήδη το επόμενο παιχνίδι μας».





