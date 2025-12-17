Ράφα Μπενίτεθ: «Πρέπει να γίνουμε πιο απλοί στο παιχνίδι μας»
SPORTS
Παναθηναϊκός Ράφα Μπενίτεθ Κύπελλο Ελλάδας

Ράφα Μπενίτεθ: «Πρέπει να γίνουμε πιο απλοί στο παιχνίδι μας»

«Είχαμε τον έλεγχο κυρίως στο δεύτερο μέρος και στο τέλος της ημέρας πήραμε αυτό που θέλαμε», ανέφερε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού για τη νίκη στην Καβάλα

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το διπλό από την Καβάλα, επικρατώντας με 2-1 για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε «γρίφο» για τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός, παρά τις πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα και τις ατυχίες με τους τραυματισμούς, είδε την ομάδα του να παίρνει το ζητούμενο.

Ο έμπειρος προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στις αναγκαστικές αλλαγές των Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς, οι οποίες τον υποχρέωσαν να ανακατέψει την τράπουλα μεσούσης του αγώνα.

«Δυσκολευτήκαμε γιατί χάσαμε δύο παίκτες, αμφότερους επιθετικούς. Αναγκαστήκαμε να παίξουμε χωρίς κλασικό φορ, αλλά ακόμη κι έτσι, με αρκετά νέα πρόσωπα, η ομάδα προσπάθησε», δήλωσε ο Μπενίτεθ. «Είχαμε τον έλεγχο κυρίως στο δεύτερο μέρος και στο τέλος της ημέρας πήραμε αυτό που θέλαμε», συμπλήρωσε, δίνοντας έμφαση στην προσαρμοστικότητα των παικτών του.

Με συμπληρωμένους σχεδόν δύο μήνες στον «πράσινο» πάγκο, ο Μπενίτεθ έκανε έναν πρώτο απολογισμό, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από το βαρύ πρόγραμμα: «Δεν είχαμε πολύ καιρό να προπονηθούμε κανονικά λόγω των δύο αγώνων κάθε εβδομάδα και κάποιων προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο απλοί στο παιχνίδι μας, να αποφεύγουμε τα λάθη. Το θετικό είναι πως ακόμη κι έτσι έχουμε πάρει αρκετές νίκες κι αυτό βοηθά στο χτίσιμο της νοοτροπίας μας. Στόχος είναι να βελτιώσουμε την ομάδα ακόμη περισσότερο».
