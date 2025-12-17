«Καρφιά» Βαλμπουενά: «Εκπλαγήκαμε όλοι με τον αποκλεισμό του Καμπελά από το Champions League»
«Καρφιά» Βαλμπουενά: «Εκπλαγήκαμε όλοι με τον αποκλεισμό του Καμπελά από το Champions League»

Οι αμφιβολίες που υπήρχαν στη Ναντ για την κατάσταση του Ρεμί Καμπελά εξαλείφθηκαν, σύμφωνα με την L’ Equipe και όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου ο δανεισμός του Γάλλου μεσοεπιθετικού στο δυναμικό των «καναρινιών»

Μάλιστα, σύμφωνα με το έγκυρο γαλλικό μέσο ενημέρωσης οι άνθρωποι της Ναντ, που δίνει μεγάλη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, φρόντισαν να συλλέξουν πληροφορίες από ανθρώπους που γνωρίζουν τον Καμπελά, έτσι ώστε να πληροφορηθούν εάν είναι εντάξει από αγωνιστικής άποψης, γιατί δεν κατάφερε να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό κι αν μπορεί να σταθεί ακόμη σε υψηλό επίπεδο.

