Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
«Καρφιά» Βαλμπουενά: «Εκπλαγήκαμε όλοι με τον αποκλεισμό του Καμπελά από το Champions League»
«Καρφιά» Βαλμπουενά: «Εκπλαγήκαμε όλοι με τον αποκλεισμό του Καμπελά από το Champions League»
Οι αμφιβολίες που υπήρχαν στη Ναντ για την κατάσταση του Ρεμί Καμπελά εξαλείφθηκαν, σύμφωνα με την L’ Equipe και όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου ο δανεισμός του Γάλλου μεσοεπιθετικού στο δυναμικό των «καναρινιών»
Μάλιστα, σύμφωνα με το έγκυρο γαλλικό μέσο ενημέρωσης οι άνθρωποι της Ναντ, που δίνει μεγάλη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, φρόντισαν να συλλέξουν πληροφορίες από ανθρώπους που γνωρίζουν τον Καμπελά, έτσι ώστε να πληροφορηθούν εάν είναι εντάξει από αγωνιστικής άποψης, γιατί δεν κατάφερε να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό κι αν μπορεί να σταθεί ακόμη σε υψηλό επίπεδο.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα