Η απάντηση του Μπαρτζώκα για τις αποδοκιμασίες στο ΣΕΦ και τον Λαρεντζάκη
Η απάντηση του Μπαρτζώκα για τις αποδοκιμασίες στο ΣΕΦ και τον Λαρεντζάκη
«Στο χέρι μας είναι να αντιστρέψουμε την κατάσταση και να δούμε τελικά τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στην EuroLeague», σημείωσε ο προπονητής των ερυθρόλευκων μετά την ήττα από τη Βαλένθια
Η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από το ΣΕΦ, υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό στην τρίτη συνεχόμενη ήττα του στην EuroLeague. Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Ισπανούς, μια μερίδα φίλων των «ερυθρόλευκων» προχώρησε σε χλιαρές αποδοκιμασίες.
Για το συγκεκριμένο ζήτημα ρωτήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.
«Σήμερα δεν νομίζω ότι παρατήσαμε το ματς. Απλώς δεχθήκαμε κάποια κομβικά καλάθια. Η Βαλένθια βρίσκεται σε τρομερή φόρμα. Όσον αφορά τις αποδοκιμασίες, είναι λογικό, νομίζω. Ήταν από μικρή μερίδα, ενώ ο περισσότερος κόσμος φώναζε Ολυμπιακός στο τέλος. Είναι φυσιολογικό για μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, με τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τους φιλάθλους μας, απαιτήσεις που έχουμε δημιουργήσει κι εμείς οι ίδιοι, πηγαίνοντας συνεχώς σε Final Four, ο κόσμος να απογοητεύεται. Στο χέρι μας είναι να αντιστρέψουμε την κατάσταση και να δούμε τελικά τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στην EuroLeague» ανέφερε ο κόουτς του Ολυμπιακού.
O προπονητής των ερυθρόλευκων ρωτήθηκε και για την περίπτωση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, για το κατά πόσο είναι σωστή η απόφαση να μείνει πίσω στο rotation και κατά συνέπεια εκτός 12άδας από την αναμέτρηση με τη Βαλένθια.
«Για τον Λαρεντζάκη, ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει. Εγώ δε μίλησα ποτέ θετικά ή αρνητικά, θέλω μόνο οι παίκτες να ακολουθούν το πλάνο και έκρινα ότι με αυτούς έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι» ήταν η απάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Θυμίζουμε πως τη φετινή σεζόν ο διεθνής φόργουορντ έχει μόλις τρεις συμμετοχές, με 2'52'' μέσο όρο.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Για το συγκεκριμένο ζήτημα ρωτήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.
«Σήμερα δεν νομίζω ότι παρατήσαμε το ματς. Απλώς δεχθήκαμε κάποια κομβικά καλάθια. Η Βαλένθια βρίσκεται σε τρομερή φόρμα. Όσον αφορά τις αποδοκιμασίες, είναι λογικό, νομίζω. Ήταν από μικρή μερίδα, ενώ ο περισσότερος κόσμος φώναζε Ολυμπιακός στο τέλος. Είναι φυσιολογικό για μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, με τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τους φιλάθλους μας, απαιτήσεις που έχουμε δημιουργήσει κι εμείς οι ίδιοι, πηγαίνοντας συνεχώς σε Final Four, ο κόσμος να απογοητεύεται. Στο χέρι μας είναι να αντιστρέψουμε την κατάσταση και να δούμε τελικά τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στην EuroLeague» ανέφερε ο κόουτς του Ολυμπιακού.
O προπονητής των ερυθρόλευκων ρωτήθηκε και για την περίπτωση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, για το κατά πόσο είναι σωστή η απόφαση να μείνει πίσω στο rotation και κατά συνέπεια εκτός 12άδας από την αναμέτρηση με τη Βαλένθια.
«Για τον Λαρεντζάκη, ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει. Εγώ δε μίλησα ποτέ θετικά ή αρνητικά, θέλω μόνο οι παίκτες να ακολουθούν το πλάνο και έκρινα ότι με αυτούς έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι» ήταν η απάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Θυμίζουμε πως τη φετινή σεζόν ο διεθνής φόργουορντ έχει μόλις τρεις συμμετοχές, με 2'52'' μέσο όρο.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα